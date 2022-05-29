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İsveç'ten Türkiye'ye silah ihracatı açıklaması!

İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP) Başkanı Karl Evertsson, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye ile yürütülen müzakerelere ilişkin Expressen gazetesine açıklamada bulundu.

İsveç'ten Türkiye'ye silah ihracatı açıklaması!
Ekleme: 29.05.2022 - 22:26 Güncelleme: 29.05.2022 - 22:32 / Editör: Ozge Selin
İsveç'ten Türkiye'ye silah ihracatı açıklaması!
İsveç savunma komisyonunun talep ettiği koşullarda silah ihracatı yaptıklarını kaydeden Evertsson, 'Türkiye'nin şu an bizim silahlarımıza ihtiyacı yok. Bizden silah almıyorlar. Savunma komisyonundan gelen uygulamaları duruma göre değerlendiriyoruz. Türkiye'ye bugünkü koşullarda silah satabiliriz.' ifadelerini kullandı.

Evertsson, İsveç yapımı tanksavar AT-4 silahlarının terör örgütü PKK'nın eline nasıl geçtiğine ilişkin soruya ise 'Biz, bu silahları örgütlere ihraç etmiyoruz. Bu, söz konusu silahların ABD'nin lisansı altında da üretiliyor olması ve bunların üçüncü ülkelere gönderilmesine izin verilmemesi koşuluna dikkat etmemizden kaynaklanıyor olabilir.' yanıtını verdi.

ISP, 15 Ekim 2019'da Türkiye'ye silah satışını yasaklamıştı.

Devlet radyosu SR'nin haberine göre, bu tarihten sonra 3 İsveç merkezli özel silah üreticisi şirketin, Türkiye'ye silah satma isteği kabul edilmemişti.

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