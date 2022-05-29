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Hükümet kolları sıvadı! Vatandaşa ucuz konut hamlesi!

Hükümet vatandaşın en uygun şartlarda ev sahibi olması için aralıksız çalışıyor. Yeni bir konut hamlesi başlatmakta hazırlanan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konutun yanında altyapılı konut arsaları satışı yapmak için kolları sıvadı.

Hükümet kolları sıvadı! Vatandaşa ucuz konut hamlesi!
Ekleme: 29.05.2022 - 09:44 Güncelleme: 29.05.2022 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Hükümet kolları sıvadı! Vatandaşa ucuz konut hamlesi!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine arazilerini vatandaşın kendisi için konut yapması adına uygun şartlarda satışa çıkaracaklarını açıkladı

Belki tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alınacak. Ankara'da Gölbaşı, İstanbul'da Çatalca, Tuzla ve Başakşehir'de çalışıyoruz' diye konuştu.

1984'te kurulan TOKİ'nin 2002'ye kadar 75 bin konut ürettiğini hatırlatan Bakan Kurum, '2002'den bugüne kadar ise 1 milyon 137 bin konut.

Üretmeye de devam ediyoruz. Ağustosta büyük bir sosyal konut kampanyasını Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 81 ilde vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapacağız' dedi.

SANAYİ TESİSİ MÜJDESİ
Küçük ve orta ölçekli işletmeciler için sanayi tesisleri müjdesi de veren Bakan Kurum, 'TOKİ eliyle üretimi istihdamı artırmak için sanayi tesisleri kuracağız.

Küçük ve orta ölçekli işletmeci kardeşlerimiz talep örgütlenmesi ile gelen talebe göre yapacağız ve kura yöntemiyle az peşinat 15-20 yıl vadeli satılacak. Bu yıldan itibaren başlanacak' ifadelerini kullandı.

Hükümet kolları sıvadı! Vatandaşa ucuz konut hamlesi!

ÇARESİZ BIRAKMAYIZ
Tüm sektörlerde vatandaşa destek olacak çalışmalar yapıldığını belirten Bakan Kurum, şöyle devam etti: 'Vatandaşı çaresiz bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız.

Biz sahada vatandaşın sorunlarını dinleyen bir iktidarız. Konutta, gıdada sorun yaşıyoruz denildiği zaman Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hızla çalışma yapılıyor.

Gelinen noktada ülkemizde 2 yıl önce konut fazlası var tartışması vardı. O gün yapılan kampanya ile rekor satışlar yapıldı.

Bugün de yine konut ihtiyacı olan vatandaş için bir ay önce yeni paket açıklandı. Şimdi de vatandaşın konut almasını kolaylaştıracak, yeni arzın piyasaya çıkmasını sağlayacak çalışmalar yapıyoruz.'

KİRA TÜFE ALTINDA OLACAK
BİR TV programında soruları yanıtlayan Bakan Kurum, kira düzenlemesi için 4 bakanlığın çalıştığını hatırlatarak, 'Evin kira değeri maksimum 20 yıllık rayiç değeri olabilir.

Kanun bunu tarif ediyor. Kiraya zam da yıllık TÜFE ortalamasının üzerinde olamaz. 5 yılda bir de sizin kira bedeliniz düşük kaldıysa ev sahibi vatandaş bu sözleşmesini yenileyebilir.

Bu duruma uymayan kira sözleşmeleri aslında kanuna uymayan, bazı fırsatçılar var. Kiracılarımız bu durumu mahkemelere taşıyabilir. Böyle bir durum varsa bize de bildirsinler.

Her türlü hukuki süreci başlatırız. İşin özeti ev sahibini de huzursuz etmeyecek, kiracımızı da mutlu edecek TÜFE rakamlarının altında bir düzenlemeyi çalışıyoruz' dedi.
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Hükümet kolları sıvadı! Vatandaşa ucuz konut hamlesi!
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