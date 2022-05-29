Hubabat açıklaması! İç tüketimin üzerinde bir üretim bekleniyor
Gıda ve tarımsal ürün piyasaları izleme ve değerlendirme komitesi toplantısı sonrası bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada: "Bir yıllık süreçte iç tüketimin üzerinde bir hububat üretimi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.
.Gıda ve tarımsal ürün piyasaları izleme ve değerlendirme komitesi toplantısı sonrası bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada: 'Bir yıllık süreçte iç tüketimin üzerinde bir hububat üretimi bekleniyor.' ifadelerine yer verildi.