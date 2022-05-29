Dünyanın en yaşlı adamı 113'üncü yaşını kutladı

Dünyanın en yaşlı erkeği bir yaşına daha girdi.Venezuela'da bu unvanla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Juan Vicente Mora'nın 113. yaş gününü kutlandı.Venezuela'nın Tachira eyaletinin El Cobre kasabasında 10 çocuklu bir ailenin 9. çocuğu olarak dünyaya gelen Mora, 27 Mayıs 1909'da doğdu.'Çok çalış, tatil yap'Her sabah güne bir kahve içerek başladığını belirten Mora çevresindekilere, 'Çok çalış, tatil yap, erken uyu, Allah'ı sev ve O'nu her zaman kalbinde taşı' nasihatini veriyor.