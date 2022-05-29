Dışişleri'nden Mescid-i Aksa açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı Mecid-i Aksa'ya yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı. bakanlıuktan yapılan açıklamada "Bölgede gerginliği tırmandıracak tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada: 'Bölgede gerginliği tırmandıracak tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz.' ifadelerini kullanıldı.İşte bakanlıktan yapılan açıklama:GERGİNLİĞİ TIRMANDIRACAK EYLEMLERE İZİN VERMEYİNİsrail Hükümeti'ni, anılan kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bölgede gerginliği tırmandıracak tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz.