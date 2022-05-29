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Dışişleri'nden Mescid-i Aksa açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı Mecid-i Aksa'ya yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı. bakanlıuktan yapılan açıklamada "Bölgede gerginliği tırmandıracak tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ekleme: 29.05.2022 - 21:58 Güncelleme: 29.05.2022 - 22:04 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri'nden Mescid-i Aksa açıklaması!
Dışişleri Bakanlığı tarafından Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada: 'Bölgede gerginliği tırmandıracak tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz.' ifadelerini kullanıldı.

İşte bakanlıktan yapılan açıklama:

GERGİNLİĞİ TIRMANDIRACAK EYLEMLERE İZİN VERMEYİN
İsrail Hükümeti'ni, anılan kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bölgede gerginliği tırmandıracak tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz.

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