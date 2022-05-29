  • USD: 16,35 - 16,38
  • EURO: 17,53 - 17,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü mesajı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Atalarımızın başarılarını anarken, onların mirasını korumak ve küresel barış vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adalet için mücadele ederken tam da bunu başarma çabasındayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü mesajı!
Ekleme: 29.05.2022 - 23:17 Güncelleme: 29.05.2022 - 23:22 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü mesajı!
Altun, sosyal medya hesabından, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümüne ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.

Bugün, tarihin akışını sonsuza dek değiştiren bir anın hatırlandığını ve kutlandığını belirten Altun, genç ama azimli bir liderin, kimsenin başaramadığı bir şeyi başarmak üzere yola çıktığını, II. Mehmet'in vizyonu ve azminin gelecek nesillere örnek olduğunu vurguladı.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

'İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde, bu anın insanlık tarihindeki önemini düşünmeliyiz. Bu olay, birleştirici bir işlev görerek medeniyetleri ayırmak yerine bir araya getirmiştir. II. Mehmet, ilhamını Peygamberimizden, bu büyük başarıyı ve bunun İslam için ne anlama geleceğini önceden bildirmesinden almıştır. Aynı zamanda Bizans ve Roma medeniyetlerinin mirasını devralacağının da farkındaydı. Fatih Sultan Mehmet'in bu büyük şehri İslamiyet'e sunma sözünü yerine getirme vizyonu, diğer kültürleri korumayı, diğerine karşı saygı ve hoşgörü göstermeyi de içeriyordu. Onun örneğini hatırladıkça bugün böyle bir lütfa ne kadar muhtaç olduğumuzu hatırlıyoruz.'

'ATALARIMIZ, BU ŞEHRİN KÜRESEL BARIŞ DAVASINI İLERLETMEDEKİ MERKEZİ ÖNEMİNİ ANLAMIŞLARDI'
İstanbul'un altı asırdır, tüm kültürler ve dinler için bir özgürlük, hoşgörü ve barış meşalesi olduğunu belirten Altun, 'Atalarımız, bu şehrin küresel barış davasını ilerletmedeki merkezi önemini anlamışlardı.' ifadesine yer verdi.

Liderlerin, öngörüleri, güçleri ve cesaretleriyle tarihi koşullardan ortaya çıktıklarını aktaran Fahrettin Altun, şöyle devam etti.

'Tarihimize baktığımızda, bu kadar çok güçlü lider yetiştirdiği için gurur duyuyoruz. Atalarımızın başarılarını anarken, onların mirasını korumak ve küresel barış vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde adalet için mücadele ederken tam da bunu başarma çabasındayız. Eski İstanbul havalimanının bulunduğu alana bir millet bahçesi kurma çabamız, bu büyük şehre olan bağlılığımızın en son göstergesidir. Bugün bu fidanları gelecek nesiller için dikiyoruz. Atalarımızdan bize miras kalanlar kadar hayırlı olmasını temenni ediyorum.'
Ekrem İmamoğlu'nun millet bahçesi hazımsızlığı! Yüz binlerin katıldığı etkinliğe 'korsan' dedi
Bakan Koca duyurdu! Toplu taşıma araçlarında maske yasağı kaldırıldı
MSB'den Yunanistan'a Ayasofya tepkisi: 1453’ten bu yana Türk milletinin koruması altındadır
Metrobüs arızalandı, yolcular yürümek zorunda kaldı
Google Dijital telif yasasını kabul etti! Türkiye'nin yol haritası ne olmalı?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü mesajı!
Son dakika: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden tarihi kareler! 560 bin kişi katıldı
Havalimanı çevresinde gerginlik! İBB zabıtalarından tepki çeken görüntü!
Hubabat açıklaması! İç tüketimin üzerinde bir üretim bekleniyor
MSB duyurdu! 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Çatal'ın ailesine taziye mesajı gönderdi
Dışişleri'nden Mescid-i Aksa açıklaması!
İsveç'ten Türkiye'ye silah ihracatı açıklaması!
Bakan Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı ile görüştü
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Bakan Kurum: Fidana karşı olanlar değil sevdalı olanlar kazanacak
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
MHP lideri Devlet Bahçeli ve Bakan Murat Kurum'dan önemli açıklamalar | 'Türkiye’nin geleceğini zillet değil cumhur tayin edecektir' .
Altılı masada Selahattin Demirtaş çatlağı iddiası! Kılıçdaroğlu apar topar geri döndü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na ilk fidanı dikti
Atatürk Havalimanı yolunda trafik yoğunluğu!
Kurbanlık fiyatları büyükbaşta 30 ile 50 bin TL arasında değişiyor

Kurbanlık fiyatları büyükbaşta 30 ile 50 bin TL arasında değişiyor

İstanbullular Boğaz'ın serin sularında serinledi

İstanbullular Boğaz'ın serin sularında serinledi

Uçaklarda maske kullanım zorunluluğu kalkıyor

Uçaklarda maske kullanım zorunluluğu kalkıyor

ABD'nin gizli belgeleri ifşa oldu! Savaş gemisinde UFO alarmı

ABD'nin gizli belgeleri ifşa oldu! Savaş gemisinde UFO alarmı

Kovid-19'da son viraja girildi! Hedefe 1 gün kaldı!

Kovid-19'da son viraja girildi! Hedefe 1 gün kaldı!

3600 ek gösterge düzenlemesinde maaşlar belli oldu!

3600 ek gösterge düzenlemesinde maaşlar belli oldu!