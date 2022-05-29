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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na ilk fidanı dikti

Millet bahçesine dönüştürülecek Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanın dikimini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na ilk fidanı dikti
Ekleme: 29.05.2022 - 17:06 Güncelleme: 29.05.2022 - 17:10 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na ilk fidanı dikti
Uzun yıllar İstanbul'da hizmet veren Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürülmesi için tarihi gün bugün.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na ilk fidanı dikti

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde yapılan etkinlikle birlikte Atatürk Havalimanı'na ilk fidan dikimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na ilk fidanı dikti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, binlerce kişinin akın ettiği etkinlik alanına giriş yaparak, ilk fidan dikimini gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na ilk fidanı dikti

İlk fidan ekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fidan dikimine eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki öğrenciler eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na ilk fidanı dikti

Fidan ekiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, fidanların can suyunu verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na ilk fidanı dikti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na ilk fidanı dikti
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