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Çöp evden servet çıktı! Dört zabıta parayı 15 dakikada saydı!

Bursa'da zabıta ekipleri, temizlik için gittikleri çöp evden çıkanlara inanamadı. Bulunup sayılan paralar polis eşliğinde ev sahibi yaşlı kadının banka hesabına yatırıldı.

Ekleme: 29.05.2022 - 16:26 Güncelleme: 29.05.2022 - 16:38 / Editör: Ozge Selin
Çöp evden servet çıktı! Dört zabıta parayı 15 dakikada saydı!
Bursa'da zabıta ekipleri, temizlik için gittikleri çöp evden 112 bin lira nakit ve 6 bin 100 dolar çıkınca şok yaşadı.

Çöp evden servet çıktı! Dört zabıta parayı 15 dakikada saydı!

Bulunan paralar polis eşliğinde ev sahibi yaşlı kadının banka hesabına yatırıldı.

Çöp evden servet çıktı! Dört zabıta parayı 15 dakikada saydı!

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çöp ev ihbarı üzerine evi temizlemek için zabıta ekipleri görevlendirildi.

Çöp evden servet çıktı! Dört zabıta parayı 15 dakikada saydı!

Mahalle muhtarı ve polis nezaretinde Nebibe Ç.'nin (74) evine giden zabıta ekipleri, evden 3 kamyon çöp çıkardı.

Çöp evden servet çıktı! Dört zabıta parayı 15 dakikada saydı!

Osmangazi Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri evde yaklaşık 10 kamyon daha çöp olduğunu aktarırken, aynı evin 4 ay önce de temizlendiğini ve 2 kamyon çöp çıkarıldığını belirttiler.

Çöp evden servet çıktı! Dört zabıta parayı 15 dakikada saydı!

Evden çıkarılan çöpleri kontrol eden zabıta ekipleri, naylon poşet içerisine sarılı yüklü miktarda para buldu.

Çöp evden servet çıktı! Dört zabıta parayı 15 dakikada saydı!

Ekipler, poşete sarılı olarak buldukları yüklü miktarda Türk Lirası ve dolarları görünce şoka uğradı.

Çöp evden servet çıktı! Dört zabıta parayı 15 dakikada saydı!

Mahalle muhtarı, zabıta ve polis ekiplerinin yaka kamerasıyla kayıt altına aldıkları temizlik işleminden sonra bulunan parayı 4 zabıta personeli 15 dakikada saydı.

Çöp evden servet çıktı! Dört zabıta parayı 15 dakikada saydı!

Çöp evden çıkarılan yaklaşık 112 bin Türk Lirası ve 6 bin 100 dolar için kamera kaydı eşliğinde tutanak tutuldu.

Çöp evden servet çıktı! Dört zabıta parayı 15 dakikada saydı!

Evindeki çöpler temizlenen yaşlı kadın, parasını isteyerek zabıta ve polis ekiplerine direndi. Ekiplerin temizlediği evinden ayrılmak istemeyen yaşlı kadın, polis aracına bindirilerek banka şubesine götürüldü.

Bankada tekrar sayılan para yaşlı kadının emekli maaşı aldığı banka şubesindeki hesabına yatırıldı. Nebibe Ç., bankadaki işlemlerin ardından evine bırakıldı.
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