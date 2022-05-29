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CHP'li Çerkezköy Belediyesi'nde skandal! Kanal suyu kırmızı akıyor!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Çorlu Deresi'ne dökülen bir kanaldaki su kırmızı akmaya başladı. Çevredeki bir fabrikadan bırakılan kimyasal atıkların suyun rengini değiştirdiği düşünülürken, tedirgin olan ilçe sakinleri duruma tepki gösterdi.

CHP'li Çerkezköy Belediyesi'nde skandal! Kanal suyu kırmızı akıyor!
Ekleme: 29.05.2022 - 00:56 Güncelleme: 29.05.2022 - 00:57 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Çerkezköy Belediyesi'nde skandal! Kanal suyu kırmızı akıyor!
Çorlu Deresi'ne, oradan da Ergene Nehri'ne karışan kanalın suyunun kırmızı aktığını gören ilçe sakinleri duruma tepki gösterdi.

CHP'li Çerkezköy Belediyesi'nde skandal! Kanal suyu kırmızı akıyor!

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikadan bırakıldığı tahmin edilen kimyasal atığın suyun rengini etkilediği tahmin ediliyor.

CHP'li Çerkezköy Belediyesi'nde skandal! Kanal suyu kırmızı akıyor!

Dereye 2018 yılında atık suyunu akıtarak, nehrin renginin değişmesine sebep oldukları gerekçesiyle 3 işletmeye 291 bin 755 lira ceza uygulanmıştı.
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