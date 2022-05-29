CHP'li Çerkezköy Belediyesi'nde skandal! Kanal suyu kırmızı akıyor!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Çorlu Deresi'ne dökülen bir kanaldaki su kırmızı akmaya başladı. Çevredeki bir fabrikadan bırakılan kimyasal atıkların suyun rengini değiştirdiği düşünülürken, tedirgin olan ilçe sakinleri duruma tepki gösterdi.