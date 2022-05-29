Bakan Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme açıklamasını Dışişleri Bakanlığı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada: 'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bugün (29 Mayıs) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu mevkidaşını yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Görüşmede ayrıca, Ukrayna'daki gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır.' ifadelerine yer verildi.