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Atatürk Havalimanı yolunda trafik yoğunluğu!

Millet bahçesine dönüştürülecek olan alandaki ilk fidan ekimine şahitlik etmek isteyen binlerce vatandaş, havalimanı yolunda trafik yoğunluğuna neden oldu.

Atatürk Havalimanı yolunda trafik yoğunluğu!
Ekleme: 29.05.2022 - 16:48 Güncelleme: 29.05.2022 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
Atatürk Havalimanı yolunda trafik yoğunluğu!
İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nın yeşil alana dönüştürülmesi kararının ardından gerekli adım atıldı.

Binlerce kişiyi kapsayacak bir millet bahçesi projesi için harekete geçildi.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk fidanı ekeceği alana yoğun ilgi gösterilmeye devam ediliyor.

İlgi nedeniyle trafik yoğunlaştı
Büyük buluşmaya saatler kala vatandaşlar buluşma noktasına akın etmeye başladı. Ülkenin çeşitli illerinden ve kentin birçok noktasından Atatürk Havalimanı'na yapılan yolculuklar nedeniyle trafikte de yoğunluk meydana geldi.

İstanbul trafiğinin havalimanı yönündeki yol güzergahlarında trafiğin sıkıştığı görüldü.

Atatürk Havalimanı yolunda trafik yoğunluğu!

Ulaşım Rehberi hazırlandı
Trafik nedeniyle ulaşımda sorun yaşayabilecek vatandaşlar için çeşitli ulaşım yöntemleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Tören alanına gitmek isteyen vatandaşlara hızlı ve kolay ulaşım rehberi hazırlandı.

Yayınlanan ulaşım rehberi ise şu şekilde:

Atatürk Havalimanı yolunda trafik yoğunluğu!

145 bin 300 ağaç dikilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı tören alanı da dolmaya başladı. İlk etabının 2023'te açılması planlanan dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alana İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na ilk fidanı dikti
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Atatürk Havalimanı yolunda trafik yoğunluğu!
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