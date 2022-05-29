Altılı masada Selahattin Demirtaş çatlağı iddiası! Kılıçdaroğlu apar topar geri döndü!

Van’da düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı 27-28-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı biliniyordu. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün çalıştayda “Selahattin Demirtaş, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız” sözlerine gelen tepkilerden sonra bugünkü programını düne alarak değişikliğe gittiği ve altılı masada çatlak olduğu için programını değiştirdiği iddia edildi. Bu iddiaların ardından “Altılı masada Selahattin Demirtaş çatlağı mı var?” sorusu akla gelirken, bir başka iddiaya göre ise Kılıçdaroğlu’na bir takım telefonlar geldiği ve bu telefonlardan sonra programında değişikliğe gittiği yönünde. Bu iddia da “Yoksa altılı masada başka bir sorun mu var?” sorusunu akla getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'da düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'ndaki dünkü konuşması tartışmalara neden oldu. Kılıçdaroğlu, bu konuşmasında terör suçundan tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Gezi kalkışması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan Osman Kavala hakkında konuştu."DEMİRTAŞ VE KAVALA'NIN SERBEST KALMASINI İSTİYORSANIZ BİZE KATILACAKSINIZ"Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları söyledi: "(…) Düşüncesini ifade etti diye tutuklama olmaması için, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Unutmayın biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, sizin partiniziz."GELEN TEPKİLER Mİ PROGRAMI DEĞİŞTİRDİ?Van'da düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı 27-28-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı biliniyordu. Ancak Kılıçdaroğlu'nun üç günlük programın dünkü bölümünde Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala sözleri sonrasında gelen tepkilerden dolayı programında değişikliğe gittiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala sözleri sonrasında vatandaşlardan tepki aldığı gibi altılı masada da tepkilere neden olduğu ileri sürüldü.ALTILI MASADA SELAHATTİN DEMİRTAŞ ÇATLAĞI MI VAR?CHP Belediye Başkanları Çalıştayı programında kapanış konuşmasını bugün sabah saatlerinde yapacak olan Kılıçdaroğlu'nun gelen tepkilerden sonra bugünkü programını düne alarak değişikliğe gittiği, programını iptal ettiği ve programını düne (cumartesi) kaydırdığı ileri sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun altılı masada çatlak olduğu için programını değiştirdiği de iddia edildi. Hatta altılı masadan kimi isimlerin tepkileri sonrasında ise dün akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu'nun bugünkü programını iptal ederek Ankara'ya döndüğü ileri sürüldü.CHP'NİN ÇALIŞTAY FİYASKOSU!Ayrıca kimi belediye başkanlarının da Kılıçdaroğlu'nun Ankara'ya dönüşü sonrasında uçak bileti arayışına giriştiği bazıların uçak bileti bulamadığı ileri sürüldü. Bu iddiaların ardından "Altılı masada Selahattin Demirtaş çatlağı mı var?" sorusu akla geldi. Bir başka iddiaya göre ise Kılıçdaroğlu'na bir takım telefonlar geldiği ve bu telefonlardan sonra programında değişikliğe gittiği yönünde. Bu iddia da "Yoksa altılı masada başka bir sorun mu var?" sorusunu akla getirdi.Program değişikliği sonrasında CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nın sonuç bildirisi ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından bugün saat 10.30'da Van'da açıklandı. Altılı masanın ise bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde dördüncü kez toplanması bekleniyor.