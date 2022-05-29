ABD'nin gizli belgeleri ifşa oldu! Savaş gemisinde UFO alarmı

ABD askeri belgeleri tüm dünyayı ayağa kaldıran bir görüntüyü ortaya çıkardı. ABD'ye ait saldırı gemisi USS Keasarge'ye ait bir görselin üzerindeki iki gizemli ışık topu görüldü.Söz konusu ışık toplarının UFO olduğunu düşünülüyor. Belgelerde, ışıklar geminin sol tarafından görülüyor.Ancak belgelerin devamında ise ışık toplarının hareket ederek geminin çevresinde dağıldığı ifade edildi.Yani belgelerde, çiftli ışığın iskele tarafında nasıl göründüğü, daha sonra birinin sağa doğru hareket ettiğini ve geminin pruvasına doğru ilerlediği söylendi.Dosyalarda söz konusu cisimler için UFO ya da daha yaygın kullanım ile 'tanımlanamayan hava olaylarına' atıf yapıldığı ifade edildi.Nesnelerin gece güverte nöbetçisi tarafından keşfediliği iddia edildi. Ayrıca gemi mürettabatı tarafından da bir video çekildiği söyleniyor - ancak henüz bu video ortaya çıkartılamadı.Gemideki denizcilerin ise ilk başta açıklanamayan nesnelerin yeni drone karşıtı silahlar için sürpriz bir eğitim olduğunu düşünüdüğü ifade edildi.Ancak daha sonra karşı tedbirlerin gemiyi takip eden bu nesnelerin savunmalarını bozmadığını fark ettiler.Ayrıca, geminin pruvasına yerleştirilmiş Hafif Deniz Hava Savunma Entegre Sistemi tarafından UFO'ların nasıl gözlemlendiği de detaylı olarak anlatılmış.Aslında bu sistem normalde öldürme için kullanılıyor, ancak bu defa inceleme için kullanılmış.Belgelerde söz konusu sistemin UFO'lara karşı etkisiz olduğu düşünüldüğü de ifade ediliyor.Belgeleri ele geçirenler, ABD Deniz Piyadaleri'nden belgeleri istediğinde 'Böyle bir kayıt bulunamadı' cevabını aldıklarını dile getirdiler.Görüntülerin ayrıca USS Keasarga tarafından çekildiği söylendi. Ancak şu an için görüntüler ABD tarafından kilitlenmiş durumda.Görüntülerin yayılmasının ardından ise ABD'nin resmi sisteminden görüntüleri doğrulayan görseller kaldırıldı.