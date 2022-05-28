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Yunan basını, Türkiye'ye F-16 satılmaması için algı operasyonu yaptı

ABD'nin F-16 tedariki ihtimalinin, İsveç ve Finlandiya'ya karşı gösterilen tavır nedeniyle düştüğü savunuldu.

Yunan basını, Türkiye'ye F-16 satılmaması için algı operasyonu yaptı
Ekleme: 28.05.2022 - 11:31 Güncelleme: 28.05.2022 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Yunan basını, Türkiye'ye F-16 satılmaması için algı operasyonu yaptı
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD temasları kapsamında Kongre'de Türkiye aleyhinde konuşmuş, F-16 satışını engelleme çabasına girişmişti.

Miçotakis'in ardından Yunan basını da Türkiye'ye yönelik algı operasyonunu sürdürüyor.

"Türkiye ile anlaşma ihtimali yok"

Yunanistan basınından Capital internet sitesinin "Türkiye, ABD ile F-16 konusunda anlaşma ihtimalini 'öldürdü'" başlıklı haberinde, bu tutum ortaya çıktı.

Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına karşı çıkmasının, yeni F-16'ların satın alınması konusunda Kongre ile anlaşmaya varma çabalarını "sekteye uğrattığı" savunuldu.

F-16'ların satışını İsveç ve Finlandiya'ya bağladılar

Haberde, "Ankara'nın, İsveç ve Finlandiya'nın katılımını engellemeden önce, F-16 anlaşmasında ilerleme şansı her zamankinden daha iyiydi." denildi.

Söz konusu savaş uçaklarının Türkiye'ye satılması istenmeyerek, "Biden yönetiminin anlaşmayı ulusal bir çıkar olarak Kongre'ye sunması için iyi bir şans vardı, ancak şimdi kimse bunu hayal edemez." şeklindeki iddia ortaya atıldı.

Erdoğan: 'F16’ları Türkiye'ye vermeyin' telkininde bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miçotakis'in Kongre'deki konuşmasına tepki göstermiş, "F16’ları Türkiye'ye vermeyin demek suretiyle ABD'ye telkinlerde bulunuyor. Biz bu yıl Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık.

Artık benim için Miçotakis diye birisi yok, kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı kabul etmiyorum." demişti.

Kongre’ye F-16 mektubu

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Kongre'ye gönderdiği mektupta, Türkiye'ye F-16 satışının Beyaz Saray'ın ulusal güvenlik çıkarlarıyla örtüşeceğini belirttiğine dair haberler, uluslararası basında yer almıştı.

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