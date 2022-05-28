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Vali Yerlikaya'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi temel atma programına davet

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla İstanbulluları Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin temel atma programına davet etti.

Ekleme: 28.05.2022 - 14:29 Güncelleme: 28.05.2022 - 14:30 / Editör: Ozge Selin
Vali Yerlikaya'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi temel atma programına davet
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde, 29 Mayıs Pazar günü 16.00'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin temeli atılacak, 145 bin 300 fidan toprakla buluşacak. Gelin, fetih coşkusuyla fidanlar dikelim." ifadelerini kullandı.

İKİ BÜYÜK COŞKU BERABER YAŞANACAK

Yerlikaya, paylaşımda yer alan video mesajında da 29 Mayıs Pazar günü tüm İstanbulluların iki büyük coşkuyu beraber yaşayacaklarını söyledi.

İstanbul'da 2018'den bugüne 13 millet bahçesinin yapımının tamamlandığını ifade eden Yerlikaya, şöyle devam etti:

"2 milyon 200 bin metrekarelik bu bahçelerde kadını, erkeği, genci, yaşlısı tüm hemşehrilerimiz 40 bini aşkın ağacın gölgesinde yürüyüş yapıyor, dinleniyor, çocuklarımız oyunlar oynuyor. Millet bahçelerimiz, İstanbul'umuzun sadece bugünü için değil geleceğimiz, çocuklarımız, torunlarımız için nefes olacak. Gelin, bu pazar Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne fidanlar dikelim. Bir tek ağaç dalı için kanunname hazırlatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı, onun muzaffer ordusunu rahmet, minnet ve saygıyla yad edelim. Fetih coşkusuyla fidanlar dikelim."

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