Teksas'taki okul saldırısında polisten 'zamanında müdahale edilmedi' itirafı

Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, düzenlediği basın toplantısında, polise yönelik eleştirilere cevap verdi.McCraw, saldırganın okula ulaştığı saat 11.30 ile polisin müdahale ettiği 12.46 arasında acil polis hattına bir çok arama yapılmasına rağmen, olay yerindeki komuta merkezinin yanlış bir şekilde "çocukların risk altında olmadığını" düşündüğünü söyledi.ÖĞRENCİ YARDIM İÇİN YALVARDI AMA...Sınıftan defalarca acil hattı arayan bir çocuğun fısıldayarak 8 veya 9 çocuğun hala hayatta olduğunu ve “Lütfen buraya polis gönderin” diyerek yalvardığını belirten McCraw, yaklaşık bir saat boyunca en az 19 polisin okulun koridorunda saldırganın bulunduğu sınıfa müdahale etmek yerine taktik timlerinin ulaşmasını beklediğini kaydetti.McCraw, "O sırada olay yeri komutanı, aktif bir saldırgan durumundan barikatların ardına sığınmış bir bireye geçildiğine inanıyordu. Ancak eldeki bilgilere göre, açıkça o sınıftaki çocuklar risk altındaydı ve saldırgan da hala aktifti. Bu yanlış bir karardı." diye konuştu.POLİS, MÜDAHALE TİMİNİ BEKLEMİŞSınır devriye taktik timlerinin okula ulaşmasıyla 12.50’de saldırganın bulunduğu sınıfa girildiği ve saldırganın etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.AR-15 tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu’na saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, aynı sınıftan 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.Saldırıyla ilgili incelemeler sürerken, özellikle çocukların aileleri, polisi saldırgana zamanında müdahale etmemekle eleştiriyordu.VALİ DE ELEŞTİRDİTeksas Valisi Greg Abbott 21 kişinin hayatını kaybettiği Uvalde'deki okul saldırısıyla ilgili, olayın detayları hakkında polisten aldığı çelişkili bilgilerle "yanıltıldığını" kaydetti.Saldırıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Abbott, güvenlik kuvvetlerinin okulda zanlıya müdahale için ne kadar bekledikleri konusunda çelişkili ifadeler verilmesine "kızdığını" belirtti.Abbott daha önce, saldırıya anında müdahale edildiğine ilişkin ilk raporla ilgili hayal kırıklığını paylaşarak, polisin zanlıyı "ortadan kaldırmak" için neden daha agresif adımlar atmadığının "temeline inileceği" konusuna vurgu yaptı.Vali bununla birlikte bu tür saldırıların önlenmesi için eyalette silah kontrol önlemlerinin artırılması yönündeki tüm çağrıları reddetti.Uvalde Belediye Başkanı Don McLaughlin de kolluk kuvvetlerinin farklı raporları karşısında en az vali kadar "şaşkına döndüğünü" ifade etti.VALİYE PROTESTOUvalde kasabası sorumluluk bölgesinde olan Teksaslı Demokratik Senatör Roland Gutierez de Vali Abbott'un basın toplantısını bölerek bir an önce silah kullanımının kısıtlanması yönünde bir yasa çıkarılması için valiyi özel oturum başlatmaya çağırdı.Abbott'a “Meslektaşlarım özel bir oturum istiyor. Bunun için yarın bir mektup alacaksın" dedikten sonra salonu terk eden Gutierez, gazetecilerin sorusu üzerine, Vali Abbott'u sorunları çözmede "samimi olmadığı" gerekçesiyle eleştirdi.Senatör Gutierez, "Olaydan sonra insanları nasıl hizmetlerin beklediğinden bahsetmek sadece saçmalık. Ben kimsenin silahını elinden almak istemiyorum. Ama kısıtlama getirmemiz lazım." dedi.