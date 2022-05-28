Saflar netleşti! CHP, Demirtaş ve Kavala kol kola!

CHP’nin Van’da düzenlediği belediye başkanları çalıştayı ikinci gününde devam ediyor.

CHP’nin ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’ Van’da ikinci gününde devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında organize edilen çalıştayda 248 il-ilçe belediye başkanı, yaklaşan genel seçimleri değerlendireceği kampa girdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van’da düzenlenen belediye başkanları çalıştayında konuştu. Kılıçdaroğlu, “Selahattin Demirtaş’ın, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız” diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri CHP - HDP ittifakını gözler önüne serdi.