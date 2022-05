Melih Gökçek Beyaz TV ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, Melissa Bağcı'nın sunumuyla Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulunuyor.Melih Gökçek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;''20 seneden bu yana Türkiye'nin başında bir başbakan, bir cumhurbaşkanı var Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız halkı için elinden geleni geleni yapıyor. Ancak bütün dünyada özellikle küresel güçler, sadece Recep Tayyip Erdoğan ile mücadele ediyor. Bu nedenle ülkemize çok fazla yükleniliyor ve bazı ekonomik krizler yaşanıyor. Özellikle dövizle oynamalar, petrol ve gaz fiyatları, dünya enerji fiyatları olduğu gibi bizim ekonomimizi etkiliyor. Türkiye'de özellikle piyasa ekonomisini, gerek sebze de meyva da gerekse gıda maddelerinde tekellerinde tutan bazı kuruluşlar var. Bu kuruluşlar ciddi olarak fiyatlarla oynuyorlar. Şu bir gerçek. Tarlada 1 lira, 2 lira olan mal, tezgahta 16 lira, 20 lira. Böyle bir insafsızlık olmaz yüzde 1000 kar olmaz. İşte burada özellikle bizlere görev düşüyor. Ben belediye başkanı olduğum dönemde yapmış olduğum bir uygulama vardı. Ankara'da köy pazarları açtım. Açmış olduğum köy pazarlarında köylü direk olarak satış yapabiliyordu. Özellikle yaz mevsimlerinde köylü pazarları açılabilir. Bütün Türkiye'deki AK Parti'li belediyelere tavsiye ediyorum.Tarım Kredi Kooperatiflerinin yapacağı bir iş var. Örneğin Ankara'da haftada 1 ya da 2 kere tarım kredi pazarları açılacak. Tarım Kredi Kooperatifi üretim yerinden getirdiği malları tezgaha indirmeden, kamyonun üzerinde satış yapacak. Bakın bunları yapın. Bunları yaptığınız zaman özellikle o beşli tekel istese de istemese de fiyatları indirmek zorunda kalacak. Bu konuda her türlü iddiaya varım. Bütün Türkiye'de yapılması gereken öncelikli bu iki işle istikrar temin edilir ve fırsatçıların önüne geçilmiş olunur.ABD'nin hedefi doğrudan doğruya Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı göndermek ve bunun içinde muhalet partileriyle iş birliği yapmak. İş birliği o kadar büyük ki 6'lı masada Kılıçdaroğlu, deklarasyonu onaylatmak için batı ülkelerinin elçilerine gidiyor. Kılıçdaroğlu, şimdi cumhurbaşkanlığına aday. Allah korusun cumhurbaşkanı olsa, şimdi kimden alacak talimatı? Elçilerden, dış güçlerden talimat alacak. Böyle bir rezalet olabilir mi? Aynı şekilde ABD'nin yeni gelen elçisi teker teker muhalet liderlerini geziyor, onlar arasında kordine yapıyor. Dikkat ederseniz geçen gün ilk olarak HDP'ye daha sonra İYİ Parti'ye gitti. Bu iki tarafa gitmesinin nedeni seçimlere ayrı ayrı gitmelerini önlemek ve iki partiyi birleştirmek.Şimdi Recep Tayyip Erdoğan dediki, ''ben ülkeyi belli bir konuma getireceğim.'' Silahlar açısında düşünün, eskiden bir mermiye muhtaçken, şuan dünyada öyle savaş stratejileri ortaya çıktı ki tüm dünya bizi konuşur oldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın ordusu ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından üretilen silahlarla doğrudan doğruya ülkelere örnek olmaya başladık. İHA'lar SİHA'lar çıktı. Allah Bayraktar'dan razı olsun. Bunun sayesinde Suriye'de, Libya'da ve Azerbaycan'da savaş kazandık. Şuan Ukrayna düşmediyse, Bayraktar'ın sayesinde düşmedi. Recep Tayyip Erdoğan'a bütün ülkelerden gelip ''Ne olur bize İHA, SİHA satın'' diye yalvarıyorlar. Nereden nereye geldi Türkiye. Peki kim yaptı bunu? Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle gençler Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık döneminde doğru öyle devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan'dan öncesini bilmiyorlar. Her şeyi bu döneme göre değerlendirmeye çalışıyorlar. Geçmiş ile mukayese etseler, o zaman işin çok daha farklı olduğunu görecekler.Recep Tayyip Erdoğan döneminde yapılan projeler bambaşka işler. Teknoloji o kadar hızlı ilerledi ki, hızlı tren hayaldi, şimdi Türkiye'nin 4 bir taraf hızlı tren oldu. Nükleer enerji denildiği zaman yanından geçmezdik, şimdi nükleer enerji santralleri yapılmaya başlandı. Her taraf yatırım. Sadece sporda her branşta dünya şampiyonu çıkarmaya başladık. Bunlara tesadüf diyebilir misiniz? Bunlar tesis. Recep Tayyip Erdoğan, sporun anlamını kavrayıp, bütün ülkesine öğretip, her branşta dünya şampiyonları çıkartıyor. Eskiden böyle bir şey yoktu.Sen bu insana nasıl teşekkür etmezsin ya? Bütün bunları, bütün dünya görüyor. Rahatsız oluyorlar. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023-2028 yılları arasında yapacaklarından çok rahatsızlar. Bakın çok dikkat edin. 2023-2028 yılları arası Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'ye yapacağı bir çok yenilikler var. Türkiye'nin geçen yıl enerjiye verdiği para 51 milyar dolar. Bu sene vereceği para 90 milyar dolar. Bu para enerjiye verilmese de çiftçiye, emekliye, memura, köylüye, esnafa dağıtılsa ne olur bu Türkiye? Uçuşa geçer. Gaz hitratı önce Karadeniz'de sonra da Akdeniz'de tespit ettik. Gaz hitrat yeni bir enerji kaynağı. Gaz 1 ise bu enerji kaynağı genleşerek 164 kata çıkıyor. Şimdi önemli olan gaz hitratın işlenmesi. Bunu bitirdik mi ülke olarak patladık biz. Çünkü sadece Karadeniz'de Türkiye'ye 272 yıl boyunca yetecek olan enerji var. Akdeniz'deki aynı gaz hitrat Türkiye'ye 572 yıl yetiyor. Bu gaz hitrat ayrıca dış ülkelere satılacak ve Türkiye'nin enerji sorunu hallolacak. Bütün iş bunun teknolojisini geliştirmekte. Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl silahta geliştirdiyse, bunda da gelişeceğiz. Biz bu işi ya yapacağız ya yapacağız. Başka yolu yok.Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarını devamlı olarak teşvik ediyor. Şuan da biz bu kaynaklardan Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 40 ila 50'sini karşılıyoruz. Hedef her sene bunu yüzde 10 oranında artırmak. Amacımız elektrikte dışarıya bağlı hale gelmeyeceğiz. Bu konuda bizim önemli bir kaynağımız daha var o da kömür. Türkiye'de 19 milyar ton liyit, 1.5 milyar ton taş kömür, 80 milyar ton asfaltit bulunuyor. En büyük enerji kaynaklarından biri olan bor tüm dünyada 4 milyar ton var. Bunun yüzde 73'ü Türkiye'de bulunuyor. Para bizim topraklarda yatıyor. Bor madeni özellikle sanayi ve savunma alanında kullanılıyor. İşlendiği an değeri kat kat artacak.Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan Abdülhamid'e yapılanın birebir aynısı. Abdülhamid Han'ın iktidarlığı süresi içerisinde bütün gayret Abdülhamid Han'ı indirip, Türkiye'yi dağıtmaktı. Sultan Abdülhamid Han'ın gitmesiyle, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Arabistan, Afrika gitti. Koca bir imparatorluktan bize ufacık bir Türkiye kaldı. Adalarımızı bile elimizden aldılar. Şimdi dış güçlerin istediği seçimleri yaptırmak ve Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Recep Tayyip Erdoğan'ı indirdikten sonra Türkiye'yi de parçalamak istiyorlar.Siyasetçiler de göçmen biz ayrım yapamayız. Bizim için müslümanlık önemli. Çünkü mazlumlar kardeştir, müslümanlar kardeştir. Şuan da Türkiye'de 200 bin Suriyeli vatandaş var. Bunun büyük bir kısmı inşallah Suriye'ye gönderilecek. Sayın Erdoğan'ın da açıkladığı gibi 1 miyon Suriyeli evlerine dönecek. Biz de istemiyoruz. Suriyeliler'in burda yaşamalarını ama onlar bizim misafirimiz, başımızın tacı.Bugün benim televizyona çıkacağımı bildikleri için Sözcü Gazetesi haber yapmış 'Ankapark'a 800 milyon dolar harcandığını iddia ediyorlar. Külliyen yalan. 450 milyon dolar harcandı. Mansur'a kaç defa ''Gel bunları maddi olarak tartışalım. Sen yalan söylüyorsun. İnsanları aldatıyorsun'' dedim. Adam fellik fellik kaçıyor. Sen bizim çocuklarımızın eğlenmesine neden karşı çıkıyorsun? Ankara'nın son 4 yıllık bütçesi 58 milyar TL. 58 milyar TL parayı Mansur kullandı. Peki bu parayla hangi eser yapıldı? Mansur Yavaş bu parayla ne yaptı? 58 milyar TL para kasaya girdi ve bu para kullanıldı. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde başkan iken sayısız park yaptım. Ankaralılara soruyorum, peki Mansur ne yaptı? 4 yıl içinde bir tane park bile yok. Hem benimkilerin üstüne oturuyor.Mansur Yavaş, 18 vurgun iddiası ile ilgili dava açmadı. Açmış olsaydı da ben bunların hepsini ispatlardım. Çünkü hepsini belgeleriyle anlattım. Keşke bir de mahkemede bunları ispat etme imkanım olsa. 460 milyon TL'lik vurgun yapıldı. Bunları inkar etmedi, bu bir gerçek.Şeffaf olduğunu iddia eden Yavaş, şirketlerle ilgili tek bir bilgi vermiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 15 şirketin tamamı zararda. İstedikleri kişilere ihale vermek için 21/B usulünü kullanıyorlar. Hesap sorulunca da suçu o belgelere imza atan masum memurların üstlerine atıyorlar. Mansur Yavaş'ı yüzleşmeye davet ediyorum. Hadi hodri meydan. Mansur Yavaş yalan söylüyor inanmayın ona. Dürüst insan cevap verir. Sadece göz boyuyor, başka hiçbir şey yok. Ankara, Mansur Yavaş'ı tanımıyor. Türkiye tanımıyor, gerçek yüzünü tanısalar bu adama inanmaları mümkün değil.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin maliyeye 4 milyar 573 milyon borcu var. Bunu da ihbar edeceğim. Bakalım o zaman Mansur ne diyecek? Beceriksiz, kabiliyetsiz ve çapsız Mansur ve ekibi belediyenin 2 milyar 215 milyon 620 bin lirasını 9 milyar liralık bütçenin içinden tahsil edememiş. Denetim kurulu raporu tarafından tutulacak bir tarafı yok. Belediye raporları vermiyor, evrakları kaçırıyor. Ben bunların hepsi için ayrı ayrı dava açacağım.'Mamak kentsel dönüşüm ihalesi tam bir rezalet. Burada acayip bir vurgun var. Bu iptal edilmiş olsa bile şikayeti yapılacak. Mansur'un yaptığı her iş böyle ama evraklara ulaşamıyoruz. Mansur Yavaş'ta şeffaflığın ş'si yok.Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde 339 üst bürokrat var. Mansur'un aldığı oyların 3'te 2'si CHP'linin oyu. Mansur'un bunların en az 200'üne kontenjan vermesi lazım. Büyükşehir bünyesinde CHP'li neredeyse yok. Bu adam sizi eziyor, sizi kullanıyor. Siz CHP'liler köle misiniz? Ben bile size daha çok kontenjan veririm. Bırakın bunu desteklemeyi.Sizin beceriksizliğinizin en büyük nedeni adam almanız. Ankara'ya 15 bin kişi aldılar. Bunlara verdiğiniz paralardan dolayı yatırım yapacak paranız kalmıyor. Siz adam besliyorsunuz. Yaptığınız başka bir şey yok. Söylediğiniz her şey külliyen yalan. ABB için 2021 yılında devlet 8.6 milyar TL bütçe ayırmış. Bu paranın yüzde 43.5'i fazla. Adamın yaptığı hiçbir şey yok. Sadece yalan söylüyor ve iftira atıyor. Diline benim adımı dolamış benim üzerimden konuşuyor. Kendisi hakkında benim ve başkaları tarafından açılmış en az 20 tane suç duyurusu var.Mansur Yavaş, belediye başkanı olur olmaz teleferiği durdurdu. 2 yıl boyunca kabinler haretsiz olarak halatın üzerinde bekletildi. Kauçuk malzeme ve dişliler özelliğini kaybetti, makaralar ve rulmanlar yağsız kalıp çürüdü, meral ve elektronik aksanda paslanma ve oksitlenme meydana geldi. Bütün bunlar suçtur. Belediyeyi zarara soktu.Mansur Yavaş, Dünya Belediye Başkanı Başkent ödülünü alabilmek için, sosyal medya ve gazetelere reklam verdi. İnsanların kendisi hakkında sadece olumlu görüşlerini bildirmesi için reklam yapıyor ve sosyal medya da bunu pompalıyor. Belediye de kendi trolleri var. Belediyedekiler başka hesaplardan oy atarak bu adamı Dünya Belediye Başkanı seçti. Biz ödüllere doyduk. Mansur'un aldığı ödül bizim aldığımız ödüllerin zekâtı bile değil.Kendisini özellikle cumhurbaşkanlığına aday gösteren Mansur Yavaş, Diyarbakır'dan çok fazla oy toplayacağını iddia etmişti. Bir kere sen Kürtler'i sevmezsin ki, iki cins Kürt vardır. Biri gerçek vatanına milletine bağlı olan Kürtler diğeri de PKK'lılar. Vatanını seven Kürtler seni sevmezler ki, sende onları sevmezsin.Mansur Yavaş, Devlet Bahçeli'yi MHP'yi CHP'leştirmekle suçlamıştı. Bunun Türkçe'deki karşılığı 'iki yüzlülüktür. Sen ülkeci olarak CHP'nin kucağına oturdun, beraber siyaset yapıyorsun. Ne işin var CHP'de? Yavaş'ın asla siyasi etiği yok.58 kilometrelik metro projesi hazırlayan Mansur Yavaş, duyduğuma göre ilk 58 santimini yapmış herhalde. Adam algı yönetimiyle insanları sazan yerine koyuyor. Yalanlarını anlatıyor, insanlarda inanıyor. Bu adamda çap yok Mansur'un maskesi düşecek.