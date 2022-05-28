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İran'ı sarsan ikinci suikast: Aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Albay Seyyad Hodayi'nin 22 Mayıs'ta Tahran'daki evinin önünde arabasında beklerken motosikletli iki kişinin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmesinin ardından İran'ı sarsan ikinci suikast haberi geldi. İran'ın güneydoğusunda bir binbaşı aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti

Ekleme: 28.05.2022 - 10:13 Güncelleme: 28.05.2022 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
İran devlet televizyonuna göre, Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Ahmed Tahiri, dün gece Binbaşı Abbas Rah Encam adlı binbaşının aracına İranşehr-Delgan yolu üzerinde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldığını bildirdi.

Saldırıda İranlı binbaşının hayatını kaybettiğini, araçta bulunan eşinin de yaralandığını aktaran Tahiri, olay sonrasında kaçan saldırganlar için özel ekiplerce yakalama çalışmalarının başlatıldığını aktardı.

ALBAY HODAYİ SUİKASTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde Suriye'de görev aldığı belirtilen Albay Seyyad Hodayi, 22 Mayıs'ta Tahran'daki evinin önünde arabasında beklerken motosikletli iki kişinin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Ülkeyi sarsan bu saldırı, Kasım 2020'de üst düzey nükleer bilim insan Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden bu yana İran'daki en yüksek profilli suikast olmuştu.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami başta olmak üzere üst düzey İranlı yetkililer, daha önce İsrail'in gerçekleştirdiği önceki suikastların özelliklerini taşıyan bu saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuştu.
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