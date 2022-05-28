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Google yetkilileri masaya oturuyor! Mecliste görüşülecek!

Dünyanın en büyük arama motorlarından Google, geçtiğimiz haftalarda Avrupa'daki 300 medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul etti.

Ekleme: 28.05.2022 - 18:13 Güncelleme: 28.05.2022 - 18:22 / Editör: Ozge Selin
Google yetkilileri masaya oturuyor! Mecliste görüşülecek!
Google, dijital telif hakkı yasası nedeniyle uzun süredir tartışmaların odağında. Avrupa Birliği ülkelerinin Google'ı arama sonuçlarında çıkan haber metinleri için telif ödemeye mahkum etmesinin ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Tüm dünya genelinde üretilen haber içeriklerini servis ederek buradan milyarlarca dolar kazanç sağlayan Google'ın, son olarak Avrupa'da 300 medya kuruluşuna ödeme yapmasına karar verildi.

Avrupa Birliği'nde büyük bir hamleyle alınan 'dijital telif yasası' kararıyle Google köşeye sıkıştırıldı. Dijital telif yasasını düzenleyen ülkelerde Google artık ücretsiz içerikler üzerinden para kazanamayacak.

GOOGLE YETKİLİLERİ MECLİS'E DAVET EDİLİYOR

Uzmanlar sık sık Türkiye'nin de harekete geçmesi gerektiğini ve yayıncıların haklarını almasının yolunun dijital telif yasası olduğunu belirtirken konuyla ilgili kritik bir açıklama da Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan geldi.

Konuyla ilgili katıldığı bir programda konuşan Yayman, Google yetkililerinin telif konusunda masaya oturmaya hazır olduğunu ifade etti.

'SÜREÇ YAKINDA NETLİK KAZANACAK'

Önümüzdeki günlerde dijital mecralar komisyonuna, Google yetkililerinin davet edileceğini vurgulayan Yayman, 'Konuyla ilgili hem Kültür Bakanlığı'ndaki Telif Eserleri Genel Müdürlüğü'nde hem de Meclis'te konuları ele aldık ve almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Fikir Eserleri Telif Kanunu'nda mı ele alınacağı yoksa yeni bir düzenleme mi yapılacağı netlik kazanacak.' ifadelerini kullandı.

Sürecin önümüzdeki günlerde belirlenmiş hale geleceğini aktaran Yayman, Avrupa Birliği'ndeki telif düzenlemesini de incelediklerini söyledi.

Yayman Google'ın Avrupa'da telif ödediğini ve aynı uygulamanın Türkiye'de hayata geçirilmesini istediklerinin altını çizdi. Komisyon Başkanı ayrıca, yürütülen çalışmada üzerinde durulacak başlıklar hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Yayman, 'Google yönlendirmesiyle haberlere erişim artarken diğer taraftan aynı sitelere reklam alma düzeyinde de bir düşmeye rastlanıyor. Bu da bir çelişme gibi gözükse de aslında çözülmesi gereken bir mesele. Önümüzdeki günlerde Google yetkililerinin Meclis'e gelmesi bekleniyor. Google yetkilileri telif hakkıyla ilgili düzenlemenin ayrıntılarını konuşmak için Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'na davet edilecek. Bu konu burada ayrıntılarıyla ele alınacak. Böylece Google'ın tıpkı Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de telif ödemesi yapıp yapmayacağı konuşulacak. Türk yayıncılarının Google'dan para alıp almayacağı netlik kazanacak.' açıklamasında bulundu.
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