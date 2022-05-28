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Beyaz Gazete
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Donald Trump'tan daha fazla silahlanma çağrısı

Cumhuriyetçi siyasetçi, Ukrayna için silah desteği sağlayan ABD'nin, Amerikalı çocuklar için de adımlar atması gerektiğini söyledi.

Ekleme: 28.05.2022 - 09:55 Güncelleme: 28.05.2022 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uval kentinde okula düzenlenen silahlı saldırı sonucu 19'u çocuk, 2 öğretmen yaşamını yitirdi.

Saldırı sonrası ülkede bireysel silahlanma bir kez daha gündeme geldi.

Houston'da Ulusal Silah Birliği (NRA) tarafından düzenlenen silahlanma yanlısı kongreye ABD'nin eski Başkanı Donald Trump da katıldı.

"Vatandaşları silahlandırmak için en iyi sebeplerden biri"

Trump, burada yaptığı konuşmada, daha sıkı silah kontrolü önerilerine karşı çıktı.

"Dünyamızda kötülüğün varlığı, silahını kullanmayı bilen, yasalara saygılı vatandaşları silahsızlandırmak için bir neden değil." diyen Trump, "Kötülüğün varlığı, yasalara saygılı vatandaşları silahlandırmak için en iyi sebeplerden biri." ifadesini kullandı.

Biden'ın "silah lobisine karşı" durun çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Teksas saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, Amerikalıların “silah lobisine karşı durmaları gerektiğini” söylemişti.

Bloomberg'ün haberine göre, NRA, Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olarak biliniyor. Trump, söz konusu oluşuma desteğini sürdüreceğini kaydetti.

Trump: Ukrayna için 40 milyar dolar harcayan ABD...

Trump, "Okullarımız ülkemizdeki en zor hedef olmalı" şeklinde konuşarak, Ukrayna'yı silahlandırmak için yaklaşık 40 milyar dolar harcayan ABD'nin, Amerikalı çocukları güvende tutmak için de “ne gerekiyorsa yapması gerektiğini” savundu.

Donald Trump'tan daha fazla silahlanma çağrısı
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