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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev Akıncı SİHA'yı imzaladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte TEKNOFEST Azerbaycan alanındaki stantları ziyaret ederek silahlı insansız hava aracı Akıncı önünde fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev Akıncı SİHA'yı imzaladı!
Ekleme: 28.05.2022 - 21:05 Güncelleme: 28.05.2022 - 21:08 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev Akıncı SİHA'yı imzaladı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'deki TEKNOFEST Azerbaycan programını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarışmalarda dereceye giren 16 takıma ödüllerini verdikten sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile TEKNOFEST alanındaki stantları ziyaret etti.

Selçuk Bayraktar'dan bilgi aldı
Silahlı insansız hava aracı Akıncı önünde fotoğraf çektiren iki lider, Selçuk Bayraktar'dan hava aracıyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra liderler, Akıncı'ya imzalarını attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, alanda sergilenen hava araçları Cezeri ve Orbiter hakkında da bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev Akıncı SİHA'yı imzaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev Akıncı SİHA'yı imzaladı!


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