CHP’liler PKK kanallarında! Mehmetçik'e suçlama HDP’ye destek

Türkiye’nin terörle mücadelesi devam ediyor. Fakat içeride, teröre ve teröristlerin desteklediği siyasi partilere destek verenler de var. CHP’liler özellikle son zamanlarda sık sık terör örgütü PKK’nın yayın organlarına çıkıyorlar. O yayınlarda HDP’ye destek veriyorlar ama bunun yanı sıra TSK’nın düzenlemiş olduğu operasyonları da eleştiriyorlar. O isimlerin arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da var.

CHP'liler, terör örgütü PKK'nın yayın organlarının vazgeçilmez konukları oldu. HDP'ye destek mesajları verildi, hükümet ve güvenlik güçleri hedef alındı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2015'te PKK'nın yayın organına katıldı. Anayasa'nın ilk 3 maddesini tartışmaya açtı.HDP'YE DESTEK MESAJLARI VERİLDİKılıçdaroğlu'nun kurmayları da liderlerinin izinden gitti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya eli kanlı örgütün haber kanalına çıktı, HDP'ye destek mesajları verdi. Kayyum uygulamalarını eleştirdiler.CHP'liler PKK kanallarında! Mehmetçiğe suçlama HDP'ye destek | VideoÖzgür Özel, katıldığı yayında, 'HDP'de üç sayın milletvekilini belediye başkanı adayı yapmış' ifadelerini kullanırken, Yıldırım Kaya ise 'Diyarbakır halkının seçtiğini siz bir kayyumla yönetmeye kalkarsanız Van halkının seçtiğinin iradesine ipotek koyarsanız o zaman halkın iradesinden bahsetmek mümkün değil' dedi.TERÖRİSTBAŞI ABDULLAH ÖCALAN'I SAVUNDUSİHA karşıtlığı ile bilinen CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise yayına çıkmakla kalmadı, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı savundu. Tanrıkulu, 'Abdullah Öcalan İmralı'da hükümlüdür. Hakkında kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis var. O kurallar içerisinde görüşme hakları var. Avukatlarıyla görüşme hakkı var, yakınlarıyla görüşme hakkı var. Bunları kaldıramazsınız.' İfadelerini kullandı.Tanrıkulu, hendek olayları sürecinde de PKK'nın yayın organında güvenlik güçlerini suçladı.Tanrıkulu, 'Şimdi yerle bir ettiler. Bunu söylemekten beis duymuyorum, düşman ceza hukuku uygulandı.' dedi.FETÖ'NÜN YAYIN ORGANLARININ ÖNÜNDE NÖBET TUTTULARCHP'liler bir diğer terör örgütü FETÖ'nün yayın organlarına ise desteğe gitti. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'li vekiller kanalların ve gazetelerin önünde nöbet tuttu.Anamuhalefet partisi kamuoyunun tepkisine rağmen gayrı milli tutumundan vazgeçmedi.