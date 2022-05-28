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Beşiktaş genel kurulunda kavga! Kulübün borcu da açıklandı...

Beşiktaş'ın bugün gerçekleşen olağan idari ve mali genel kurul toplantısında büyük gerginlik yaşandı ve üyeler kavga etti. Genel kurulda ayrıca siyah-beyazlı kulübün borcu da açıklandı.

Ekleme: 28.05.2022 - 13:38 Güncelleme: 28.05.2022 - 13:42 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş genel kurulunda kavga! Kulübün borcu da açıklandı...
Beşiktaş Kulübünde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı. Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda kongre divan başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.

Divan başkanlığına seçilen Uluç Gürkan, 'Kongremizin geçmişte olduğu gibi hem spor camiasına hem de demokrasi geleneklerine uygun, Beşiktaş'a yaraşır şekilde geçeceğine inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Toplantıda 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

BÜYÜK GERGİNLİK! ÜYELER KAVGA ETTİ

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda genel kurul üyesi Berk Tunca'nın konuşmasının ardından kongre üyeleri arasında gerginlik çıktı. Kongreye 10 dakika ara verildi.

Beşiktaş 2021 yılı Olağan İdari ve Mali Kongresi'nde gerginlik çıktı. Genel kurul üyesi Berk Tunca'nın konuşmasını yaptığı sırada, salonda bulunan diğer kongre üyesi Özer Özçetin sözlü tepki gösterdi. Ardından salondaki diğer kongre üyeleri arasında da sözlü atışmalar başladı. Konuşmacı Berk Tunca'nın kürsüden inmesiyle taraflar arasında tansiyon daha da yükselerek kavga çıktı. Kulüp çalışanlarından biri de konuşmacı Berk Tunca'nın üzerine yürürken, olaylar polisin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Kavganın ardından kongre divan başkanı Uluç Gürkan, kongreye 10 dakika ara verdi. Ardından Uluç Gürkan, kavganın yaşandığı noktaya gelerek tarafları sakinleştirdi.


BORÇ 5 MİLYARA YAKLAŞTI

Olağan idari ve mali genel kurul toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu da açıklandı. Yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın toplam borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin TL olduğu belirtildi.

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