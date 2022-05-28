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Başkan Erdoğan ve Aliyev TEKNOFEST heyecanına ortak olacak: Azerbaycan'da muhteşem etkinlik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak. "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edecek Başkan Erdoğan, Asan (Kolay) Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katılacak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan ve Aliyev TEKNOFEST heyecanına ortak olacak: Azerbaycan'da muhteşem etkinlik
Ekleme: 28.05.2022 - 11:36 Güncelleme: 28.05.2022 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ve Aliyev TEKNOFEST heyecanına ortak olacak: Azerbaycan'da muhteşem etkinlik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle yarın Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk olarak başkent Bakü'de düzenlenen 'Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edecek.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, yurt dışında ilk kez düzenlendiği Bakü'de Azerbaycanlılardan yoğun ilgi görüyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının desteğiyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan ilk gününde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

7'den 70'e tüm Azerbaycanlılardan ilgi gören etkinlikte, 29 Mayıs'a kadar çeşitli gösteri ve teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.

6 yaşındaki ziyaretçilerden Nuray Selimova yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in Bakü'de düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, alandaki etkinlikleri çok beğendiğini söyledi.

Annesiyle birlikte TEKNOFEST Azerbaycan'a katıldığını ifade eden Selimova, Roketsan standındaki oyun simülasyonunu kullandı ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine ilişkin çeşitli şiirleri AA mikrofonlarına okudu.

'AİLEMLE BİRLİKTE TEKNOFEST'İN İLK GÜNÜNDE BURADAYIM'

14 yaşındaki Nurlan Ahmedov da Baykar standında yer alan uçuş simülasyonunu kullandığını belirterek, 'AKINCI'yı simülasyonla da olsa kullanmak çok güzel. Bakü'de yaşıyorum. Ailemle birlikte TEKNOFEST'in ilk gününde buradayım. Her şey çok güzel.' diye konuştu.

12 yaşındaki Nermin Meherremli ise Havelsan standındaki zihin gücüyle uçak kullanma etkinliğine katıldığını aktararak, 'Çok güzel bir aktiviteydi. TEKNOFEST'te hava araçlarını yakından görme imkanı buldum ve çok mutlu oldum.' dedi.

51 yaşındaki Habil Aliyev, 'TEKNOFEST'in Bakü'de yapılacağını daha önce duymuştum. Bugün gezmeye çıktım ve ilk gününde TEKNOFEST'e katıldım. Havelsan'ın etkinliğinde zihin gücümü kullanarak uçak kullandım.' diye konuştu.

67 yaşındaki Valih Elibeyov da Bakü'de TEKNOFEST'i ağırlamanın çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Buradaki etkinlikler ilgimi çekiyor. AKINCI'yı ve Bayraktar'ı yakından gördüm ve uçuşları izledim. İlerleyen günlerde TEKNOFEST'e eşimle birlikte bir kez daha geleceğim.'

ÖZEL SERGİ ALANLARI, ŞOVLAR, KONSERLER VE LAZER GÖSTERİLERİ YER ALIYOR

TEKNOFEST bu yıl, 4 gün boyunca 10 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları, Bakü Crystal Hall'de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü, Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Bakü semalarındaki gösteri uçuşları, Türkiye ve Azerbaycan'dan festivale katılacak devlet ve özel şirketlerin yenilikçi ürünleriyle özel sergi alanları, şovlar, ödül törenleri, konserler, lazer ve dans gösterileriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ziyaretçiler, su yüzeyinde gerçekleştirilecek uçuş şovları, 720 derece dönebilen uçuş simülatörü, havada uçuş deneyimi yaşatan hava tüneli, Bakü Meydanı'nda yapılacak lazer şovları ve her akşam gerçekleştirilecek konserleri takip edebiliyor.

76 paydaş kurumun desteğiyle yarın açılış töreni gerçekleştirilecek TEKNOFEST Azerbaycan, 28 Mayıs Cumartesi iki devletin Cumhurbaşkanlarını ağırlayacak.

Yarışmalarda birinci olan takımlar, ödüllerini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak.

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