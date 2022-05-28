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Başkan Erdoğan, Bakü'de 2 merkezin açılışını yaptı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de iki merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Ekleme: 28.05.2022 - 18:43 Güncelleme: 28.05.2022 - 18:44 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Bakü'de 2 merkezin açılışını yaptı!
Başkan Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nde Türkiye dışında ilk kez Bakü'de düzenlenen 'Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı.

Programın ardından alandan ayrılan Başkan Erdoğan ve Aliyev, yapımı tamamlanan Bakü Bilim Merkezi ile Asan (Kolay) Hizmet Merkezi'nin açılışlarını yaptı.

İki lider, açılışın ardından ikili görüşmenin yapılacağı salona geçti.
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