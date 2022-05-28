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Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik ziyaret gerçekleştirdiği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Ekleme: 28.05.2022 - 21:11 Güncelleme: 28.05.2022 - 21:12 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi!
Başkan Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk kez Bakü'de düzenlenen 'Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı.

İKİLİ GÖRÜŞME

Daha sonra Asan (Kolay) Hizmet Merkezi ile Bakü Bilim Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren iki lider, programın ardından ikili görüşmeye geçti.

Erdoğan ve Aliyev, görüşme sonrası akşam yemeği yedi.

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