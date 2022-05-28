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Aziz Sancar'dan Azerbaycan'daki TEKNOFEST'te gençlere önemli tavsiyeler: Asla vazgeçmeyin

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, kendisi için en önemli şeylerden birinin Türk dünyasının kalkınması ve Türk gençlerinin bilimde en ön sıralarda yer alması olduğunu söyledi.

Ekleme: 28.05.2022 - 15:54 Güncelleme: 28.05.2022 - 15:55 / Editör: Ozge Selin
Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'da gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te "Seçkin Gözlemci Günü"ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, bugünün Azerbaycan'ın bağımsızlığının 104. yıl dönümü olduğunu ifade eden Sancar, bu vesileyle Azerbaycanlıları ve tüm Türk dünyasını kutladı.

Sancar, gençlerin, yaptıkları işlerde ısrarcı olmaları gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, memleketimizi sevmekten asla vazgeçmeyin. Memleketinize, insanlarınıza fayda sağlamayan işlerin kalıcı olmayacağını bilin. Benim için en önemli olan şeylerden biri, Türk dünyasının kalkınması ve Türk gençlerinin bilimde en ön sıralarda yer almasıdır. Mardin-Savur'dan gelen ve okuma yazma dahi bilmeyen bir ailenin çocuğuna bu şansı veren milletimize güvenin. Memleketimizin, memleketimiz dediğim zaman ben hem Türkiye hem Azerbaycan'ı kastediyorum, yükselmesi için çok ama çok çalışın. İşler yolunda gitmediğinde dahi düzeltmek için mücadele edin. İnatçı olun ve yenilgiyi asla kabul etmeyin."

40 yaşına kadar günde 18 saat çalıştığını söyleyen Sancar, çalışmanın iyi hissettireceğini vurguladı.

Sancar, "İnsanlığa, ülkemize iş yapmanın verdiği huzur hep daha mutlu olmanızı sağlayacak. Siz gençleri bilime yönlendiren bu festivalleri düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.
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