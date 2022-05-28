AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik. Sistematik yalan üretiyorlar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından tepki gösterdi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Kılıçdaroğlu hakkıyla genel başkanlık yapamayınca "politik dedikoduculuk" mesleğine geçmiş.Cumhurbaşkanımızın aile bireylerinin hukuka uygun ve herkese açık şekilde yürüttüğü sivil toplum faaliyetlerini hukuksuz ve şaibeli göstermeye çalışarak politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor.Kılıçdaroğlu'nun köklü bir partinin genel başkanlığını yalan ve dedikodu merkezine çevirmesini izliyoruz. Geçen seferki iddiaları hakkında, bilinen bir FETÖ'cü "bunları ben yıllar evvel söyledim" diyerek bu iddiaların mülkiyetinin kime ait olduğunu ifşa etmişti.Kılıçdaroğlu politik dedikodu ve yalan üretmek yoluyla 6'lı masanın lideri olma hedefine ulaşabilecek mi göreceğiz. Fakat her iddiasının arkasından "mutfakta biri var" dedirtmeye devam ediyor.Kılıçdaroğlu'nun önümüze gerçek politika ile çıkmasını bekledik, bunun imkansız olduğunu bir kere daha gördük. Mülkiyeti karanlık odaklara ait politik dedikodu ve yalanlarla varabileceği bir yer yok.Şimdiye kadar olduğu gibi bu iddialarının arkasından da şaibeli odaklar çıkacak… Parti genel başkanlığını terkedip, politik dedikoduculuk mesleğine geçişi ile kendisini baş başa bırakıyoruz.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çıktığı Van gezisindeki esnaf ziyaretinde böyle rezil oldu. Vatandaşın İstanbul'daki toplu taşıma zamlarına 'uyduruyorsun' diyerek yanıt veren İmamoğlu, İETT Genel Müdürünü arayınca gerçekler ortaya çıktı. Genel müdür esnafın zam isyanını doğruladı. O anlar kameralara böyle yansıdı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin kampa girdiği Van'da esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada bir vatandaşla İstanbul'daki İETT otobüslerine yapılan zamlar hakkında konuştu. Esnafın otobüs biletlerine 3 kat zam yapıldığını söylemesi üzerine İmamoğlu, "3 kat olmaz, uyduruyorsun. Belediye otobüsüne 3 katı değil, yüzde 40 zam yapıldı" dedi. Vatandaşın ısrar etmesi sonucu İmamoğlu, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'yi arattı.İETT Genel Müdürü ise konuyla ilgili olarak vatandaşı doğrulayarak "Belediye otobüsleriyle taşınmış ve çift bilet ücreti uygulanır bu hatlara. Bu hatları kullanmıştır muhtemelen. Bahsettiği dönemde otobüs biletlerimiz 3,5 liraydı, bugün 7,67 lira çünkü 3 kere zam geldi. Bir seneden uzun bir süre geçti vatandaşımızın bahsettiği süreden. Çift bilet olunca 15 küsure geliyor" dedi.İmamoğlu, İETT Genel Müdürü'nden aldığı bilgilerin ardından "Demek ki vatandaşımız hemen hemen haklı yani" yorumunda bulundu.İmamoğlu'nun toplu ulaşım ücretlerini Van ziyaretinde öğrenmesi sonrasında İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "İBB Başkanı İstanbul'un çok büyük bir şehir olduğunu kar zamanı anlamıştı, İETT'ye yaptıkları zammın büyüklüğünü de Van'daki bir vatandaşımızdan öğreniyor. Şaka gibi değil mi? Maalesef gerçek" ifadelerine yer verdi.Seçim döneminde 'İstanbul'da ulaşımı kolaylaştıracağız, toplu taşıma ücretleri çok pahalı, sembolik ücretler yapacağız' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasıyla geçen 2.5 yılda toplu taşıma ücretlerine yüzde 126.2, 2021-2022 arasındaki son 3 ay içerisinde ise yüzde 95 zam yaptı.İBB yönetiminin yaptığı zamlar ve tarihleri ise şu şekilde:*10 Şubat 2020'de yüzde 35 zam yaparak öğrenci mavi kart aylık ücretini 40 liradan 50 liraya, tam aylık mavi kart ücretlerini ise 205 liradan 275 liraya yükseltti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 11 Nisan'da gerçekleşen İBB 2021 Yılı Faaliyet Raporu'na ilişkin mecliste sunum yaparken AK Parti ve MHP gruplarının, öğrenci zamlarının muafiyetine yönelik oyçokluğu ile aldığı kararı 'Tabi ki veto edeceğim' diyerek veto etmişti.Ancak, 23 Mayıs tarihinde gerçekleşen İBB meclisi 3'üncü bileşiminde öğrencilerin yüzde 40'lık zamdan muaf tutulması kararı, CHP ile İYİ Partili meclis üyelerinin sert tepkileri ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun vetosunun ardından AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oylarıyla ısrar karar olarak meclisten geçti. Öğrenciler için aylık abonman ücretleri 109 liradan 78 liraya düştü.