Afrin'de patlama! 3 kişi ağır yaralandı!
Afrin'de patlama: 3 ağır yaralı Suriye'nin Halep kentindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü bir motosikletle gerçekleştirilen saldırıda 3 sivil ağır yaralandı.
Suriye'nin Halep kentindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü bir motosikletle gerçekleştirilen saldırıda 3 sivil ağır yaralandı.
Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bubi tuzaklı bir motosikletle gerçekleştirilen saldırının ardından 3 sivil ağır şekilde yaralandı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Suriye'nin Halep kentinin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bubi tuzaklı bir motosikletle gerçekleştirilen saldırının ardından 3 sivil ağır şekilde yaralandı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.