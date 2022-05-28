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3600 ek gösterge düzenlemesinde maaşlar belli oldu!

3600 ek gösterge heyecanla beklenirken, düzenleme ile ilgili ayrıntılar da tek tek netleşiyor. İşte 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son dakika ayrıntılar, mesleklere göre yeni ek göstergeler ve ek gösterge maaş hesapları!

Ekleme: 28.05.2022 - 23:24 Güncelleme: 28.05.2022 - 23:26 / Editör: Ozge Selin
3600 ek gösterge düzenlemesinde maaşlar belli oldu!
Temmuz zammı öncesi, memurların beklediği en önemli düzenleme 3600 ek gösterge! Ek gösterge konusunda taslak ve çalışmalar son aşamaya gelmişken; '3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?' '3600 ek göstergede son durum nedir?' soruları da hız kazanmaya başladı. İşte ek gösterge konusundaki son gelişmeler ve düzenleme sonrası oluşacak emekli maaşı ve emekli ikramiyeleri hesabı

4 meslek başta olmak üzere ek göstergeler yeniden düzenlenirken, ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da çalışmalar kapsamında yer alıyor.

3600 ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak.

Genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il, bölge ve şube müdürü gibi bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara yükseltilecek.

Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor.

Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak.

Ek gösterge taslağı, önümüzdeki günlerde Memur-Sen ile müzakere edilecek.

Memur-Sen, tüm memurların ek gösterge artışından yararlanmasını, emeklilik aylıklarında artış sağlayacak yansıtma oranlarının da yükseltilmesini talep diyor.

Konfederasyon, Çalışma Bakanlığı'na sunduğu çalışmada, 2200 ila 3000 ve 3000 ila 3600 arasında iki kademe eklenmesini talep etti ve bu kademelere bağlı olarak yeni tazminat yansıtma oranları oluşturdu.

Yine mevcut durumdaki 3600 ile 4800 kademesinin de yeniden düzenlenerek; 3600 ila 4200 (4200 hariç), 4200 ila 4400 (4400 hariç) ve 4400 ile 4800 (4800 hariç) olmak üzere üç ara kademe eklenmesini istedi.
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3600 ek gösterge düzenlemesinde maaşlar belli oldu!

3600 ek gösterge düzenlemesinde maaşlar belli oldu!