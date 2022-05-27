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Yunanistan, Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek

Yunanistan, Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi aracılığıyla, Ege Denizi'nde bulunan adaları üzerindeki egemenliğini sorguladığı gerekçesiyle Türkiye'yi BM'ye şikayet etmeye hazırlanıyor…

Yunanistan, Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek
Ekleme: 27.05.2022 - 11:59 Güncelleme: 27.05.2022 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan, Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek
Yunan hükümeti, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayete hazırlanıyor…

Gerekçe olarak da Türkiye'nin Ege Denizi'nin doğusundaki adaların egemenliğini sorgulaması gösterildi.

Mektubu hazırlamak aylarını aldı
Yunanistan'ın kamusal radyo-televizyon kurumu ERT'nin Yunan Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre Atina, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi aracılığıyla ilgili şikayet mektubunu Perşembe akşamı BM'ye sunacak.

Yunan Kathimerini gazetesi de, söz konusu mektubun, Yunan Dışişleri Bakanlığı personeli tarafından aylarca süren yoğun bir çalışmanın ürünü olduğunu bildirdi.

“Artık benim için Miçotakis diye biri yok”
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, ABD'nin Dedeağaç'a üs kurması ile son haftalarda daha da arttı.

Bunu sorgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'la ilişkilerde olumlu atmosferi rafa kaldırdığı sinyalini geçtiğimiz günlerde verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye'ye herhangi bir şekilde askeri teknoloji ve ekipman satışı yapılmaması talebine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık benim için Miçotakis diye biri yok” dedi.
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