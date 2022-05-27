Yunanistan, Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek

Yunan hükümeti, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayete hazırlanıyor…Gerekçe olarak da Türkiye'nin Ege Denizi'nin doğusundaki adaların egemenliğini sorgulaması gösterildi.Mektubu hazırlamak aylarını aldıYunanistan'ın kamusal radyo-televizyon kurumu ERT'nin Yunan Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre Atina, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi aracılığıyla ilgili şikayet mektubunu Perşembe akşamı BM'ye sunacak.Yunan Kathimerini gazetesi de, söz konusu mektubun, Yunan Dışişleri Bakanlığı personeli tarafından aylarca süren yoğun bir çalışmanın ürünü olduğunu bildirdi.“Artık benim için Miçotakis diye biri yok”Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, ABD'nin Dedeağaç'a üs kurması ile son haftalarda daha da arttı.Bunu sorgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'la ilişkilerde olumlu atmosferi rafa kaldırdığı sinyalini geçtiğimiz günlerde verdi.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye'ye herhangi bir şekilde askeri teknoloji ve ekipman satışı yapılmaması talebine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık benim için Miçotakis diye biri yok” dedi.