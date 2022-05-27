  • USD: 16,37 - 16,40
  • EURO: 17,51 - 17,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye'nin harekat sinyali HDP'li Ebru Gübay'ı çıldırttı!

HDP, Suriye'nin kuzeyinde başlaması beklenen yeni harekat üzerine panik içinde. Parti Sözcüsü Ebru Günay, sınır ötesindeki operasyonların 'Kürtleri yok etme' amacıyla ilerlediğini iddia ediyor.

Türkiye'nin harekat sinyali HDP'li Ebru Gübay'ı çıldırttı!
Ekleme: 27.05.2022 - 10:37 Güncelleme: 27.05.2022 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin harekat sinyali HDP'li Ebru Gübay'ı çıldırttı!
Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarıyla hain terör örgütü PKK'nın sonunu getirmeye kararlı...

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamaları üzerine önümüzdeki günlerde Suriye sınırında yeni bir harekat başlayacak.

Ayn İsa, Ayn el Arab, Menbiç ve Tel Rifat'taki teröristlerin hedef alınacağı harekatta 15 bin kilometrelik alanın temizlenmesi planlanıyor.

Ancak PKK'nın siyasi kolu olan HDP bu operasyondan rahatsız.

HDP Sözcüsü 'soykırım' dedi

Konuyla ilgili ilk açıklama HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan gelmişti. Mithat Sancar, harekat mesajına tepki göstererek muhalefeti buna karşı gelmeye çağırmıştı.

İkinci açıklama ise HDP Sözcüsü Ebru Günay'dan geldi.

Ebru Günay, şu ifadelere yer verdi:

'Kürtleri soykırıma uğratma, varlıklarını ortadan kaldırma ve yok etme planıdır. Bu plan sadece Kürtlere değil, bu topraklarda yaşayan tüm halkların geleceğine yöneltilmiş bir plan.

İttifak ortaklarına çağrı: Ses çıkartın

Yaşayan tüm demokrasi güçleri, yazarlar, aydınlar, sanatçılar demokratik kitle örgütleri iktidarın bu kirli oyununa ses çıkartmalıdır.'
Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO'ya terörle mücadele mesajı!
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan Şuşa'ya ziyaret
Rasim Ozan Kütahyalı: Ayşenur Arslan ve Uğur Dündar'ı hapse girmekten biz kurtardık
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar toprakla buluşuyor! Bakan Kurum açıkladı: Bir pist açık tutulacak
Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin sabıkası kabarık: Bağlantıları araştırılıyor
Fuar basan CHP'li belediyenin zabıtalarına büyük şok!
Merkez Bankası yılın birinci finansal raporunu açıkladı! Liralaşma hedefi vurgusu
Yunanistan, Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Yalan iftira diz boyu'
İYİ Partili isimden flaş cumhurbaşkanlığı çıkışı! ‘Yetkilerini referandumla alırız…’
Türkiye'nin harekat sinyali HDP'li Ebru Gübay'ı çıldırttı!
Halk TV'de sigara ve alkole gelen zam sonrası 'ne kadara içeriz' hesabı yaptılar!
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girdi!
Demokrasi ilk darbenin 62. yılı! Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki programa katılacak!
Manipülatif manşet: Namaza gidecek çocuklara verilecek bisiklet Cumhuriyet ve Sözcü'yü rahatsız etti
Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda flaş gelişme!
İstanbul'da şüpheli ölüm! Şebnem Köker'in ölümü planlı bir cinayet mi?
Bitexnova vurgununda 250 milyon TL buhar olmak üzere...
Rum televizyonunda katliam itirafı: 68 Türk'ü öldürdük mezarları bulunamaz
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal 'canlı bomba' çıkışı!
Karadeniz'deki renk değişiminin nedeni belli oldu!

Karadeniz'deki renk değişiminin nedeni belli oldu!

Elon Musk'a şok suçlamalar! Hissedarlar canını yakacak!

Elon Musk'a şok suçlamalar! Hissedarlar canını yakacak!

26 bin TL'lik yemek şoku! ABD'li turistin Yunanistan tatili kâbusa döndü

26 bin TL'lik yemek şoku! ABD'li turistin Yunanistan tatili kâbusa döndü

Küçük esnafa vergi muafiyeti

Küçük esnafa vergi muafiyeti

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Milli İHA'ların 'gözü' CATS için ASELSAN üretim kapasitesini artırıyor!

Milli İHA'ların 'gözü' CATS için ASELSAN üretim kapasitesini artırıyor!