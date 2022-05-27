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Türkiye'den tarihi hamle! Geleceğin madeni Türkiye'den çıkacak!

Geleceğin petrolü veya beyaz altını olarak bilinen lityum için Türkiye harekete geçti. Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını büyük oranda azaltacak lityum madeni için Balıkesir'de üretim tesisi açılacak.

Ekleme: 27.05.2022 - 14:45 Güncelleme: 27.05.2022 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den tarihi hamle! Geleceğin madeni Türkiye'den çıkacak!AK Parti MKYK Üyesi, Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yaptıkları görüşmeler sonrası Bigadiç'e Lityum Üretim Tesisi açılacağı müjdesini verdi.

Türkiye'den tarihi hamle! Geleceğin madeni Türkiye'den çıkacak!

Milletvekili Uygur, lityum tesisiyle ilgili şöyle konuştu:

“Bilindiği gibi Türkiye dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip. Bu rezervlerin büyük bir kısmı da Bigadiç'te bulunmakta. Ülkemizde bulunan bor yatakları belli oranlarda lityum da içeriyor. Bu lityum, geleneksel yöntemlerle işlenmesi ekonomik olmadığından maalesef önceki dönemlerde değerlendirilememiş...

Türkiye'den tarihi hamle! Geleceğin madeni Türkiye'den çıkacak!

Ancak ETİ Maden, beş yıldır yürüttüğü araştırma geliştirme çalışmasıyla bor üretimi ve özellikle bu arada ortaya çıkan sıvı atığın içerisindeki lityumu geri kazanma noktasında yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu yeni teknolojiyle bor üretimi sırasında atıklardaki bor ve lityum alınarak lityum karbonat ve satılabilir bor ürünlerinin üretimi gerçekleştirildi...

Türkiye'den tarihi hamle! Geleceğin madeni Türkiye'den çıkacak!

Lityum, elektrikli otomobiller, akıllı telefonlar, tabletler, diz üstü bilgisayarlar gibi tüm mobil cihazların bataryalarında kullanılan bir element. Ülkemizde yerli lityum üretiminin artması yüksek teknoloji gerektiren ürünlerdeki yerlilik oranının da artmasını sağlayacak...

Şimdi Lityum Üretim Tesislerinden biri de Bigadiç'e kurulacak. Şu an proje aşamasında olan Bigadiç Lityum Üretim Tesisinin açılması ile hem ülkemizin ihtiyacı olan lityumun üretimine katkı sağlanacak hem de bu tesiste çalışanlara istihdam sağlanmış olacak...

Türkiye'den tarihi hamle! Geleceğin madeni Türkiye'den çıkacak!

Hemşehrilerimize hayırlı olsun. Bizler Cumhurbaşkanımıza Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yerli ve Milli Üretimi artırmak ve milletimizin de desteğiyle hem Balıkesir'imize hem de ülkemize hizmet etmek için çalışıyoruz” dedi.
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