Taşkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: 15 Temmuz’da kimlerle pazarlık yaptığı ortaya çıkacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen 'Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor' temalı anma programına iştirak etti. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.Türk demokrasisinin en kara günlerinden birinin 62. yıl dönümünde sizlerle beraberiz. Darbe sonrası kurdukları düzmece mahkemelerle şu an bulunduğumuz yeri utanç adasına çevirenleri lanetle anıyorum.Menderes'i ve arkadaşları darağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları kara leke değil 62 yıl 600 yıl geçse de hiçbir zaman temizlenmeyecektir. Milletimiz Menderes ve arkadaşlarını nasıl gönlüne nakşetmişse, Yassıada mahkemelerini de asla affetmeyecektir. Yassıada, milletimiz tarafından yıllarca 'yaslıada' olarak anılmıştır.27 Mayıs'tan beri Yassıada demokrasi kılıcı gibi milli iradenin tepesinde sallanmaya devam etti. Eser ve hizmet üreten siyasetçiler kimi zaman vesayetin, kimi zaman emperyalizmin sözcülüğünü yapan medya aracılığıyla tehdit edildi. Merhum Menderes'in idam sehpasındaki içimizi kanatan fotoğrafı siyasetçilere ayar vermek için sürekli gündemde tutuldu.15 TEMMUZ'U BAY KEMAL KAHVE İÇEREK İZLEDİ15 Temmuz'da 15 dakika daha kalmış olsaydık bu kardeşiniz belki burada yoktu. Sadece yaptığımız bir anonsla on binler Atatürk Havalimanı'na geldi, Bay Kemal ise tankların arkasından kaçtı.Biz milletimizle birlikte tarihin en büyük demokrasi zaferlerinden birine imza attık. Bay Kemal gibiler Milletin şanlı direnişini televizyon karşısında keyif kahvesiyle içerek izledi. Milletin istikbali için Erol Olçok, Abdullah Tayyip gibi değerleri şehit verdik.15 Temmuz'da millet canını kurtarmak isterken CHP Genel Başkanı'nın kimlerle pazarlık yaptığı da ortaya çıkacaktır. Temmuz'da Başbakan olacağım diyenlerin foyaları ortaya dökülecek.Başkan Erdoğan: 'Bay Kemal'in ödediği tazminatları TÜRGEV ve ENSAR'a bağışladım' | VideoDarbe gecesinden önce ne diyordu? Tankın üzerine ilk ben çıkarım. Fakat tankları görünce kuyruğunu kıstırıp kaçan CHP'nin başındaki zata rağmen bu ülkeyi FETÖ'cü alçaklara teslim etmedik.Bu adam şu anda da aynı mı? İşte açıklamalar yapıyor. Aynen 15 Temmuz gecesinin benzeri ifadeler. Değişen hiçbir şey yok. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır.Darbelerin yıkıcı etkisi sadece ekonomiyle sınırlı kalmamıştır. Adalet sistemi ve siyaset kurumunda yaşanmıştır.Adaletin tecellisi yerine vesayetin sopası olan yargı en büyük zararı milletimiz nazarında yaşamıştır.TARİHİ BELGEYİ GÖSTERDİ! TÜRGEV VE ENSAR'A BAĞIŞLADIMEskişehir Örfi İdare Kumandanlığı'nın tebliğinde göreceksiniz: 'Beraberinde 17 uçak dolusu altın ve parayı kaçırmaktayken yakalandılar'... Bay Kemal'in geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Aynı değil mi? Cumhurbaşkanı da kaçırmış. Man Adası dediler, oradan 150 bin TL ceza. Ardından bir 100 bin lira daha. Ben de bunları TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na veririm dedim. Hiç olmasa Bay Kemal'in bir kaç kuruşu da buralara nasip olsun. Bu paraları nereden bulacağı da önemli. Devletin CHP'ye verdiği paralardan oraya naklediyor. Türkiye egemenliğin millete ait olduğu büyük bir devlettir. Türkiye ekonomisi, tarihi ve insanı ile güçlü bir devlettir. İradesine kimse zincir vuramaz.SİZİN İPİNİZİ ELİNDE TUTAN EFENDİLERİNİZLE MÜCADELE EDİYORUZSınırlarımızın 30 kilometre güneyinde terörle mücadelemizi sürdürüyoruz.Biz sizin gibi kuklalarla değil sizin ipinizi elinde tutan efendilerinizle mücadele ediyoruz. (Başkan Erdoğan'ın bu sözleri ayakta alkışlandı)Artık 2 No'lu Baro 1 No'lu Baro'nun yerine geçmelidir.