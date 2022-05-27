Sosyal medyada algı operasyonu! Emine Erdoğan'ı hedef aldılar!

Sosyal medya platformu Twitter'da bazı hesaplar, kıyılarda ihale yetkisinin Çevre Ajansı Başkanlığı'na verildiğini paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı hedef aldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde bulunan Çevre Ajansı Başkanlığı'nın Emine Erdoğan'ın himayesinde bulunduğunun öne sürüldüğü bu paylaşımlara bazı haber siteleri de destek verdi. Emine Erdoğan ve Çevre Ajansı'nı karalamaya yönelik girişimin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin açılışından önce yapılması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada bazı hesaplar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geçtiğimiz senelerde kurulan Türkiye Çevre Ajansı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı hedef aldı.ALGI OPERASYONU BAŞLATILDIÇevre Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile koylara kurulacak mapa ve şamandıra ihalesinde yetkinin Çevre Ajansı Başkanlığı'na verildiğini paylaşan bu hesaplar, Çevre Ajansı'nın Emine Erdoğan himayesinde olduğunu öne sürdü. Devletin resmi bir kurumu olan Çevre Ajansı'na kıyıların korunmasına ilişkin yetki verilmesinin algı operasyonuna dönüştürüldüğü paylaşımlara bazı haber siteleri de destek verdi.ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİEmine Erdoğan ve Türkiye Çevre Ajansı'nı hedef alan paylaşımların Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin açılışından önce yapılması dikkatlerden kaçmadı.Türkiye Çevre Ajansı 24 Aralık 2020 tarihinde TBMM'de kabul edilen ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7261 sayılı kanunla kuruldu. Çevrenin iyileştirilmesine yönelik çeşitli alanlarda çalışmalarda bulunan Türkiye Çevre Ajansı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çatısı altında faaliyet yürütüyor.