İstanbul'da Şişlİ Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Polis ilk incelemesi sonucu Y.S.B. adlı saldırganın, eski kız arkadaşı B.V. ile birlikte yaşadığı Ö.A.'yı öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu.SİLAH SESLERİ DUYULDUFulya'daki 4 katlı binanın en üst katındaki daireden sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis ekipleri, biri kadın 3kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.Şişli'de bir evde 3 kişi ölü bulundu! Eski sevgilisini ve erkek arkadaşını vurup...Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor. Bina önüne gelen ölenlerin yakınları göz yaşlarını tutamadı.lk inceleme sonucu Y.S.B. (34) adlı saldırganın, eski kız arkadaşı olduğu belirtilen B.V. (28) ile birlikte yaşadığı Ö.A. (29)'yı öldürdükten sonra intihar ettiğini belirlendi.Olay yerinde inceleme devam ediyor.