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Rasim Ozan Kütahyalı: Ayşenur Arslan ve Uğur Dündar'ı hapse girmekten biz kurtardık

Rasim Ozan Kütahyalı, Türker Akıncı'nın sunduğu 'Ne Var Ne Yok' programında Uğur Dündar ve Ayşenur Arslan'ı hapse girmekten kurtardığını açıkladı.

Rasim Ozan Kütahyalı: Ayşenur Arslan ve Uğur Dündar'ı hapse girmekten biz kurtardık
Ekleme: 27.05.2022 - 12:59 Güncelleme: 27.05.2022 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
Rasim Ozan Kütahyalı: Ayşenur Arslan ve Uğur Dündar'ı hapse girmekten biz kurtardık
Geçtiğimiz gün canlı yayında Ali Koç ile tartışan Rasim Ozan Kütahyalı, Türker Akıncı'nın sunduğu 'Ne Var Ne Yok' programında yayınında yaşananları anlattı.

Muhaliflerin kendisine saldırarak rahatladığını söyleyen Kütahyalı, 'Ey muhalifler! Sizin düşmanınız ben değilim. Karşıtınızım ama dostunuzum. Bunlar sizi kandırıyor, aldatıyor' ifadelerini kullandı.

'Ey muhalifler, bunlar sizi kandırıyor'
Halk TV programcısı Ayşenur Arslan ve gazeteci Uğur Dündar hakkında Kütahyalı, Arslan'ın cezaevine girmesine engel olduğunu, 28 Şubat'ta Uğur Dündar'ın yargınlanmaktan korktuğunu iddia etti. Kütahyalı şöyle konuştu:

'Ayşenur Arslan, Türk Mukavemet Teşkilatı'na terör örgütü dedi. Hapse atıyorlardı bunu, biz devreye girdik. Nagehan (Alçı) da onu aradı. Baktık yaşlı başlı kadın... CHP sahip çıkmadı.

Uğur Dündar 28 Şubat soruşturmasında beni aramış adam. 'Rasim'cim, seni çok seviyoruz, izliyoruz. Çok delikanlı bir tarzın var.' Türkiye artık bu tiyatroyu bilsin. Ey muhalifler! Sizin düşmanınız ben değilim. Karşıtınızım ama dostunuzum. Bunlar sizi kandırıyor, aldatıyor. Aradı beni, hadi inkar etsin.'

'Uğur Dündar, 28 Şubat'ta tutuklanmaktan korkuyordu; beni aradı'
Muhalefet partilerin belirli alanlara yöneldiğini söyleyen Kütahyalı; 'CHP de İyi Parti de, ENSAR, TÜRGEV, beşli çete; belirli alanlarda kumda oynuyorlar.' dedi. Rasim Ozan Kütahyalı şöyle devam etti:

'28 Şubat'ta tutuklanmaktan korkuyordu Uğur Dündar. Beni aradı. Bir laf var piyasada dedi, sen Uğur Dündar'ı bitireceğim diyormuşsun. Güldüm, öyle bir şey demiyorum, korkuyordu. Öyle bir şey yok dedim.

Bizim yayına bağlandı. Ben yayınlarımla en çok SHP'ye (Sosyaldemokrat Halkçı Parti) zarar verdim dedi. 1994'te Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan seçilmesine ben yol açtım dedi. Ya bunlar bu. Uğur Dündar şimdi Fenerbahçe'ye girdi, ben göreceğim onu.'
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Rasim Ozan Kütahyalı: Ayşenur Arslan ve Uğur Dündar'ı hapse girmekten biz kurtardık
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