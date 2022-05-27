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Merkez Bankası yılın birinci finansal raporunu açıkladı! Liralaşma hedefi vurgusu

e Merkez Bankası yılın birinci finansal raporunu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret etti. Liralaşma temele hedefi doğrultusunda finansal istikrar oluşana kadar tüm araçların kullanılacağını vurguladı.

Merkez Bankası yılın birinci finansal raporunu açıkladı! Liralaşma hedefi vurgusu
Ekleme: 27.05.2022 - 11:39 Güncelleme: 27.05.2022 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası yılın birinci finansal raporunu açıkladı! Liralaşma hedefi vurgusu
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 'Liralaşma' temel çerçevesi içinde sürdürülebilir finansal istikrar hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir' dedi. 

Kavcıoğlu, 'Son dönemde devreye alınan uygulamaların önemli bir odağı, fiyat istikrarının sürdürülebilir bir çerçevede yeniden şekillenmesi amacıyla finansal sistemin aktif pasif tüm kalemleri ile kalıcı şekilde liralaşmasını sağlamaktır' açıklamasını yaptı.
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Merkez Bankası yılın birinci finansal raporunu açıkladı! Liralaşma hedefi vurgusu
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