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Küçük esnafa vergi muafiyeti

Yüzbinlerce esnafa vergi muafiyeti sağlayan düzenlemede önemli değişiklikler yapıldı. Peki hangi esnaf vergiden muaf tutulacak? İşte cevabı...

Ekleme: 27.05.2022 - 11:46 Güncelleme: 27.05.2022 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
Küçük esnafa vergi muafiyeti
GELİR VERGİSİ ÖDEMEYECEKLER

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliğinde verilen örneklere göre, basit usule tabi olan ve başka geliri olmayan bir kuaför, 2021'de kazandığı 35 bin TL kazanç için beyanname vermeyecek, gelir vergisi ödemeyecek.

Basit usul mükellefi bir taksici, taksicilikten 45 bin TL kazanmasına, kiralık konutundan da 25 bin lira gelir etmesine rağmen, sadece kira geliri için beyanname hazırlayacak, taksicilik faaliyeti için gelir vergisi ödemeyecek.

İKİNCİ TAKSİDE AVANTAJ GİDER

Taksi işleten başka bir vergi mükellefi, ikinci bir taksi alarak iki araçla faaliyette bulunmaya başladıktan sonra, takip eden yıl başından itibaren muafiyetini kaybedecek ve kazancı gerçek usulde tespit edilecek.

Normal şekilde vergi veren bir tuhafiyeci, belirlenen sınırların altında iş yapması halinde, basit usule geçerek 2022 kazançları için gelir vergisi ödemeyecek.

Terzilik yapan bir mükellef, yıllık kira geliri sınırını aştığında, 2022 itibarıyla gerçek usulde vergilendirilmeye başlanacak, bu tarihten sonra muafiyetini yitirecek.

Servisçilik yapan mükellef, ayrıca kamyonla şehirlerarası yük taşımacılığı yaparsa gerçek usulde vergilendirilecek.

Kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, terzi, tamirci gibi yaklaşık 835 bin küçük esnaf, gelir vergisi ödemeyecek. Vergi istisnasından yararlanmak için işyeri yıllık kirasının büyükşehirlerde 16 bin, diğer yerlerde 10 bin lirayı aşmaması gerekecek.

Yıllık alımları 200 bin, yıllık satışları 320 bin lirayı geçenler muafiyetten faydalanamayacak. Şirket ortakları, reklamcılar, borç para verme işiyle uğraşanlar, kuyumcular, müteahhitler, emlakçılar, yolcu ve yük taşıyanlar, komisyoncular istisnadan yararlanamayacak.

Ancak, ‘dayıbaşı'lık yapanlar istisnadan yararlanabilecek. Büyükşehirlerde restoran, eğlence yeri işletenler, basit usul gelir vergisi muafiyeti kapsamı dışında tutulacak.
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Küçük esnafa vergi muafiyeti

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