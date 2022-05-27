  • USD: 16,35 - 16,38
  • EURO: 17,53 - 17,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kadirov'dan Polonya tehdit: Sadece 6 saniye sürer

Putin'e olan yakınlığıyla bilinen Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, yayımladığı bir video ile Polonya'yı tehdit etti. Ukrayna işgalinin kendisi için bittiğini belirten Kadirov, "Artık Polonya ile ilgileniyorum." dedi.

Ekleme: 27.05.2022 - 15:31 Güncelleme: 27.05.2022 - 15:34 / Editör: Ozge Selin
Kadirov'dan Polonya tehdit: Sadece 6 saniye sürerRusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 3 aylık bir süre geride kaldı. Savaş halen devam ederken, Rusya'nın savaşta destek birliği olarak öne sürdüğü Çeçenistan lideri Kadirov'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kadirov, Ukrayna savaşının kendisi için bittiğini savunurken, Polonya'yı tehdit etti.

'6 saniyede neler yapabileceğimizi göstereceğiz'
Sosyal medyadan bir video paylaşan Çeçen lider, 'Ukrayna defteri kapandı artık Polonya ile ilgileniyorum, 6 saniyede neler yapabileceğimizi göstereceğiz' ifadesini kullandı.

İşgal sırası Polonya'ya mı geliyor?
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Ukrayna düşerse Avrupa düşer' ifadesini kullanmış ve yapılan bu açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalinin ardından sıranın Polonya, Belarus ve Moldova'ya gelebileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Kadirov'dan Polonya tehdit: Sadece 6 saniye sürer

Rusya, mart ayında Ukrayna'nın Polonya sınırına yalnızca 20 kilometre mesafedeki bir askeri üssü hedef almıştı. Lviv Bölge Valisi, 'Batıdaki askeri tesise Rusya tarafından 30 roket atıldı. Hava saldırısında 9 kişi öldü 57 kişi yaralandı' ifadesini kullanmıştı.

Kadirov'a bağlı Çeçen savaşçılar, Çeçenistan'da eğitim aldıktan sonra Rus saflarında yer almak için Ukrayna'ya gönderildi.

Ukrayna'da savaş suçu işledi
Kadirov eylemcileri ve Polonya'yı 'Silahlarınızı ve paralı askerlerinizi alıp büyükelçimizden resmi olarak özür dileseniz iyi olur' diye uyarmıştı.

Kadirov'un askerleri Ukrayna'da savaş suçları işlemekle suçlanıyor ve Kadirov'un kendisinin de herhangi bir yargısız infazda yer almadığını reddetmesine rağmen yurt dışı seferlerinde onları takip ettiği biliniyor. Çeçen güçlerinin Mariupol kuşatmasında rolü olduğu biliniyor ve Kiev'in banliyölerinde sivilleri öldüren işgalci güçler arasında olduğu söyleniyor. Kadirov'u Mariupol'da çekildiğini iddia ettiği görüntülerin daha sonra Rusya'da çekildiği ortaya çıkmıştı.

Savaşta 30 bine yakın Rus askeri öldürüldü
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının diğer açıklamasında, 24 Şubat ile 24 Mayıs tarihleri arasında Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin veriler güncellendi. Buna göre, Ukrayna topraklarında 29 bin 350 Rus askeri öldürüldü. Bunun yanı sıra 205 uçak, 170 helikopter, 1302 tank, 3 bin 194 zırhlı araç, 112 füze, 606 roketatar sistemi ve 93 hava savunma sistemi imha edildi.
Başkan Erdoğan'dan DEİK Merkez Ofisi açılışında önemli açıklamalar
Sosyal medyada algı operasyonu! Emine Erdoğan'ı hedef aldılar!
Taşkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: 15 Temmuz’da kimlerle pazarlık yaptığı ortaya çıkacak
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava!
Binali Yıldırım'dan sözde muhalefete tepki! 'Başkan Erdoğan'ı indiremezsiniz, gücünüz de yetmez'
Rıza Bey Apartmanı davasında sıcak gelişme: Sayı 13'e çıktı!
MSB duyurdu! 16 terörist öldürüldü...
Türk Silahlı Kuvvetleri: 2015’ten bugüne 34 bin 375 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO'ya terörle mücadele mesajı!
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan Şuşa'ya ziyaret
Rasim Ozan Kütahyalı: Ayşenur Arslan ve Uğur Dündar'ı hapse girmekten biz kurtardık
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar toprakla buluşuyor! Bakan Kurum açıkladı: Bir pist açık tutulacak
Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin sabıkası kabarık: Bağlantıları araştırılıyor
Fuar basan CHP'li belediyenin zabıtalarına büyük şok!
Merkez Bankası yılın birinci finansal raporunu açıkladı! Liralaşma hedefi vurgusu
Yunanistan, Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Yalan iftira diz boyu'
İYİ Partili isimden flaş cumhurbaşkanlığı çıkışı! ‘Yetkilerini referandumla alırız…’
Türkiye'nin harekat sinyali HDP'li Ebru Gübay'ı çıldırttı!
Halk TV'de sigara ve alkole gelen zam sonrası 'ne kadara içeriz' hesabı yaptılar!
Karadeniz'deki renk değişiminin nedeni belli oldu!

Karadeniz'deki renk değişiminin nedeni belli oldu!

Elon Musk'a şok suçlamalar! Hissedarlar canını yakacak!

Elon Musk'a şok suçlamalar! Hissedarlar canını yakacak!

26 bin TL'lik yemek şoku! ABD'li turistin Yunanistan tatili kâbusa döndü

26 bin TL'lik yemek şoku! ABD'li turistin Yunanistan tatili kâbusa döndü

Küçük esnafa vergi muafiyeti

Küçük esnafa vergi muafiyeti

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Milli İHA'ların 'gözü' CATS için ASELSAN üretim kapasitesini artırıyor!

Milli İHA'ların 'gözü' CATS için ASELSAN üretim kapasitesini artırıyor!