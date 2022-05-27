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İstanbul'da şüpheli ölüm! Şebnem Köker'in ölümü planlı bir cinayet mi?

İstanbul geçen yıl erkek arkadaşıyla gittiği pansiyonun 3. katından düşerek ölen Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker, olay sırasında odada başka bir kadının daha olduğunu iddia etti. Kızının ölümünden sonra kendisine teslim edilen kolyenin Şebnem'e ait olmadığını söyleyen baba, "Bu planlı bir cinayet" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İstanbul'da şüpheli ölüm! Şebnem Köker'in ölümü planlı bir cinayet mi?
Ekleme: 27.05.2022 - 10:25 Güncelleme: 27.05.2022 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da şüpheli ölüm! Şebnem Köker'in ölümü planlı bir cinayet mi?
İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz yıl Haziran ayında Timuçin Bayhan ile birlikte gittiği pansiyonun 3'üncü katından düşerek hayatını kaybeden İzmirli Şebnem Köker'in (29) sır ölümü araştırılıyor.

Ölümüne ilişkin müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Timuçin Bayhan, suçlamayı kabul etmezken genç kadının babası Abdullah Köker, dedektif gibi iz sürüyor.

FARKLI BİR KADIN DNA'SI

Çiğli'de özel bir hastanede ameliyathane görevlisi olarak görev yapan Şebnem hemşirenin acılı babası Abdullah Köker,

"Kızımın uzun yıllardır boynundan çıkarmadığı ve tüm resimlerinde bile gözüken o kolyesi kayıp. Bana kızımın kolyesi diye başka bir kolye verdiler.

Kızımın tırnak sürüntüsünde başka bir kadına ait DNA profili çıktı. Bu kolye de bana göre odadaki diğer kadının kolyesi. Büyük bir senaryo içinde kızımı katletmişler" dedi.

'BU İŞİN PEŞİNDEYİM'

"Sanığın tutuklanmaması hem kamu vicdanını hem bizim vicdanımızı yaralıyor" diyen baba Köker "Timuçin Bayhan, suçlamaları kabul etmiyor, odada üçüncü bir kişi kesinlikle yoktu diyor. Otelin kamera kayıtları ve giriş kayıtları yok.

İrfan E. verdiği ifadesinde parmak izinin o odaya nasıl geldiğini bilmediğini, belki de parmak izinin bir poşet üzerinden odaya geldiğini savundu.

Böyle komik bir savunmaya çocuklar güler. Bu saçmalıkların bir an önce bitmesini ve katilin tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına girmesini istiyorum" dedi.
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