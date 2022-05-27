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iOS 16, 6 Haziran'da geliyor: İşte yenilikler

Apple'ın 6 Haziran'da düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda tanıtılacak iOS 16 ile iPhone'lara gelmesi beklenen özellikleri derledik.

Ekleme: 27.05.2022 - 14:59 Güncelleme: 27.05.2022 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
iOS 16, 6 Haziran'da geliyor: İşte yeniliklerApple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, 6-10 Haziran tarihleri gerçekleşecek.

iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS gibi Apple yazılımlarının yeni sürümlerinin duyurulacağı WWDC 2022; apple.com, Apple Developer uygulaması, YouTube ve Apple TV üzerinden canlı izlenebilecek.

Tanıtımlar sanal ortamda gerçekleşecekken, sonraki oturumlarda belirli oranda geliştiriciler katılım sağlayabilecek.

iOS 16 ile iPhone'lara gelmesi muhtemel yenilikler

Apple'ın iOS işletim sisteminin bir sonraki büyük sürümü, önemli geliştirmeler içerebilir. iOS 16'nın bildirimler için bir güncelleme ve bir dizi yeni sağlık izleme özelliği içermesi bekleniyor.

Öte yandan, iOS arayüzünün baştan sona yeniden tasarlanması gibi bir durum söz konusu olmayacak.

iOS 16 ile Sağlık uygulaması ve Fitness uygulamaları, yeni sağlık özelliklerine göre yeniden tasarlanacak.

Öte yandan, iOS 15'in bir çeşit "yiyecek veya beslenme izleme" özelliğine sahip olacağı söylenmiş, ancak bu gerçekleşmemişti. Bu özelliğin iOS 16 ile karşımıza çıkacağı da iddialar arasında.

Her zaman açık ekran

İPhone 13 piyasaya sürülmeden önce, Apple'ın nihayet bir bakışta saat, tarih, bildirimler ve diğer hızlı verileri gösteren "her zaman açık ekran" kullanacağı söylentileri vardı.

Ancak Android telefonlarda yıllardır olan bu özellik, iPhone 13 modellerinde de karşımıza çıkmadı.

Bu özellik, donanıma bağlı değil ve sadece OLED ekranlarla birlikte çalışıyor. Bu nedenle Apple, iOS 16 ile "her zaman açık ekran" özelliğini kullanıma sunabilir.

iPhone X, XS ve XS Max, 11 Pro ve 11 Pro Max ve tüm iPhone 12 ve 13 modellerinin OLED ekrana sahip olduğunu düşünürsek, bu özelliğin söz konusu telefonlar için kullanıma sunulabileceğini söyleyebiliriz.

Acil durumlar için uydu desteği

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre iOS 16'daki en büyük yenilik, telefonlara eklenecek acil durum uydu desteği olacak.

İddialara göre iOS 16'nın acil durum uydu desteği özelliği, bir iPhone sahibinin mobil hat erişimi olmasa bile yetkililer ile iletişime geçmesini sağlayacak.

Destekleyen iPhone'lar, doğrudan uydulara bağlanacak ve kullanıcılar; yangın, uçak kazası veya deprem gibi olaylarda yardım talebinde bulunabilecek.

Trafik kazası algılama

iOS 16'daki önemli özelliklerden bir tanesi de trafik kazalarını algılamak olabilir. Bu özelliğin iPhone ve Apple Watch'taki sensörler aracılığıyla kullanılacağı belirtiliyor.
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