Halk TV'de sigara ve alkole gelen zam sonrası 'ne kadara içeriz' hesabı yaptılar!

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı artırıldı.Buna göre alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25 olurken sigarada ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu.Son dakika gelişmesi, Halk TV canlı yayınında hesaplamalara neden oldu.Haberi telefonundan okuyarak duyuran Açıkça programının moderatörü Gökmen Karadağ, 'Bir son dakika gelişmesi var' diyerek gelen ÖTV oranlarını hesaplamaya başladı.Karadağ, 'Resmi Gazete'de yayınlanan karar göre sayın seyirciler, alkollü içeceklerde ve sigarada ÖTV oranı artırıldı. Yani zam. 1 litre rakıda ÖTV tutarı 481,98'den 602,48 TL'ye yükseltildi' dedi.Konuklar ise Karadağ'ın açıklamalarına 'Maşallah' diyerek tepki gösterdi.Karadağ, canlı yayında konuklarıyla birlikte rakıya gelen ÖTV artırımını şu ifadelerle hesapladı:'Yani aşağı yukarı 482 liradan 602'ye yükselmiş oluyor, nereden bakarsınız 120 liralık bir fark yansıyor. Ondan sonra, 480 liranın 4'te 1'i olduğuna göre bu ÖTV artırımıyla yüzde 25 oranında bir artış oluyor.'