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Fuar basan CHP'li belediyenin zabıtalarına büyük şok!

Nobel Expo’nun düzenlediği makine fuarına baskın düzenleyerek yurtiçi ve dışında büyük tepki gören Bakırköy Belediyesi zabıta ekipleri yine aynı şirketin bir başka fuarına baskın düzenledi. CHP'li belediyenin zabıta ekibi, firma tarafından yapılan ilginç protesto yöntemiyle karşı karşıya kalınca ise neye uğradığını şaşırdı.

Fuar basan CHP'li belediyenin zabıtalarına büyük şok!
Ekleme: 27.05.2022 - 11:44 Güncelleme: 27.05.2022 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
Fuar basan CHP'li belediyenin zabıtalarına büyük şok!
İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Beautytech teknoloji fuarına gelerek organizasyona katılan firmalardan tabela vergisi istemeye hazırlanan zabıta ekipleri içeride açılış için orada bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'yi görünce geri adım attı.

BEKLENMEDİK PROTESTO!

Bir süre fuar dışında bekleyen zabıta ekipleri TİM Başkanı'nın alandan ayrılmasıyla grup halinde içeri girerek stantlara yöneldiler. İşte tam bu sırada organizasyon firmasından hiç beklenmedik bir protesto geldi.

Fuar basan CHP'li belediyenin zabıtalarına büyük şok!

KILIÇDAROĞLU'NUN KONUŞMASINI DİNLETTİLER

Salondaki tüm dijital ekranlara CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal belediyecilik konuşmasını getiren organizatör firma yetkilileri 'CHP'li belediyeler vatandaşın üzerine karabasan gibi çökmez' diyerek başlayan açıklamayı dakikalarca zabıtaların baskın yaptığı salona dinlettiler.

Fuar basan CHP'li belediyenin zabıtalarına büyük şok!

Durum karşısında ne yapacağını şaşıran zabıtalar apar topar salondan çıksalar da durumun aktarıldığı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun talimatıyla yeniden tabela vergisi almak için yabancı alım heyetlerinin bulunduğu fuar alanına döndüler.

Bakırköy Belediyesi'nin bu baskınları alışkanlık haline getirdiğini söyleyen Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, durumu CHP liderine bizzat kendisinin ilettiğini ancak belediye başkanının bağlı bulunduğu partinin genel başkanının karşı çıkmasına rağmen dünyada bir benzeri olmayan fuardan tabela vergisi uygulamasına devam ettiğini söyledi.

Fuar basan CHP'li belediyenin zabıtalarına büyük şok!

8 ayrı uluslararası fuarda 60 milyon dolarlık ihracat hacmi oluşturan organizatör firmaya diğer fuar şirketleri de destek verdi. Bakırköy Belediyesi'nin talep ettiği tabela vergisinin tutarı önünüzdeki günlerde organizatör firmaya tebliğ edilecek.
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Fuar basan CHP'li belediyenin zabıtalarına büyük şok!
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