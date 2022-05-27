Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i kızı Su ile gecelerde! Pınar Altuğ'un kırmızı yeni arabasının fiyatı parmak ısırttı plaka detayı dikkat çekti

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i kızı Su ile gecelerde! Pınar Altuğ'un kırmızı yeni arabasının fiyatı parmak ısırttı, plaka detayı ise dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık paylaşımları ile gündemde yer alan oyuncu Pınar Altuğ önceki gece yeni elektrikli aracıyla ilk kez Asmalımescit'te görüntülendi. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un, aracı için kendisinin, eşinin ve kızının baş harflerinden oluşan özel bir plaka aldığı görüldü. Ünlü oyuncu yeni aracı için kesenin ağzını açtı. İşte Pınar Altuğ'un yeni arabasının değeri...

ın Meltem'i kızı Su ile gecelerde! Pınar Altuğ'un kırmızı yeni arabasının fiyatı parmak ısırttı plaka detayı ise dikkat çekti.Takipçilerine verdiği yanıtlarla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, Kızı Su ile birlikte önceki gece Asmalımescit'te görüntülendi. Çocuklar Duymasındizisiyle tanınan ve uzun süredir ekranda olmayan Altuğ'un lüks aracı dikkatlerden kaçmadı.Pınar Altuğ'un dudak uçuklatan değerdeki elektrikli yeni aracına bir bakan bir daha baktı. Sabah'in haberine göre; ünlü oyuncu, aracı için kendisinin, eşinin ve kızının baş harflerinden oluşan özel bir plaka aldı.Pınar Altuğ'a Safiye Soyman'ın 'Bana çaktırmadan eşim beni aldatabilir'' açıklaması soruldu. Altuğ bu polemiğe dair çok yorum yapmadı ve 'Safiye Hanım öyle uygun gördüyse bana bir şey demek düşmez' cevabını verdi.İşte başta Pınar Altuğ'un çok konuşulan yeni arabası olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin arabaları...