Binali Yıldırım'dan sözde muhalefete tepki! 'Başkan Erdoğan'ı indiremezsiniz, gücünüz de yetmez'

Kocaeli Darıca Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, depremde hasar görmüş binaların yıkılarak yerine daha modern ve sağlam yapıların dikildiği, Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandı. 329 daireden oluşan dev projede tapu dağıtım töreni AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen törene AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları, parti yetkilileri ve vatandaşlar katılım sağladı.VARSA YOKSA RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I İNDİRELİMTapu dağıtımı öncesinde konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Ortalıkta dolaşanlar, yetki isteyenler ne vaat ediyorlar? Diyorlar mı AK Parti 29 bin kilometre bölünmüş yol yaptı biz gelince 56 bin kilometreye çıkaracağız diyeni duydunuz mu? Şehir hastanelerini iki katına çıkaracağız diyeni duydunuz mu? Havaalanlarını iki katına çıkaracağız diyenleri duydunuz mu? Okulları artıracağız diyenleri duydunuz mu? İstihdamı artıracağız diyenleri duydunuz mu? Ne duyuyorsunuz? Varsa, yoksa Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim diyorlar. İndiremezsiniz, gücünüz de yetmez. Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'a ve ekibine bugüne kadar sahip çıktı, bundan sonra da sahip çıkacak. Şimdi soruyorum 2023'te tekrar yeni bir destan yazmaya hazır mısınız. Hiç merak etmeyin daha güzel günleri birlikte yaşayacağız. Bugün tabi ki sorunlarımız var, bunun farkındayız ama şunu bilmenizi istiyorum sorunu olmayan delilerle ölülerdir. Herkesin sorunu vardır. Sorunları çözecek irade de vardır, o irade de Recep Tayyip Erdoğan'dır ve AK Parti'dir bunun dışındaki lafı güzaftır."MİLLETİMİZİN SAĞLIĞI İÇİN HER TÜRLÜ ÇALIŞMAYI YAPTIK"Dünya son iki buçuk senedir büyük bir değişim yaşıyor. Önce büyük bir belayla imtihan edindik, bir korona virüs süreci yaşadık ve burada gelişmiş, zengin, böbürlenen birçok ülke sınıfta kaldı ama Türkiye hazırlıklıydı. Bunun verdiği güvenle 2 yıl milletimizin sağlığı için, iyiliği için her türlü çalışmayı yaptık. Şehir hastanelerini niye yaptınız diye bizi yerden yere vuranlar bu hastalıkta, bu salgında bir kez daha rezil oldular, pişman oldular bunu hep birlikte yaşadık. Amerika, Avrupa, parasıyla böbürlenen ülkeler vatandaşlarına en temek sağlık hizmetini veremezken Türkiye bu belayı en az hasarla atlatan ülke oldu" ifadelerini kullandı."BAŞKALARI İSTEDİĞİ KADAR ALGI OPERASYONLARI ÇEKSİNLER"Yıldırım'dan sonra söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, "Üzülerek söylüyorum İstanbul için yakın tehdit var, bütün bilim adamları bunu söylüyorlar ama oradakilerin hiç umurunda bile değil. Geçtiğimiz yıl itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi algı operasyonları için yani kendilerini iyi göstermek, yapılmayanı yapılmış gibi göstermek, olmayanı varmış gibi göstermek için ayırdıkları bütçe 845 milyon lira, depreme hazırlık bütçesi ise 450 milyon lira. Böyle bir şey olabilir mi? İstanbul gibi bir yerde sadece algı operasyonları için 845 milyon lira ama depreme hazırlık için 450 milyon lira, sosyal tesisler için 12 milyon lira. Bizim belediyecilik anlayışımız hizmet belediyeciliğine dayanıyor, eser siyasetine dayanıyor. Başkaları istediği kadar algı operasyonları çeksinler. Başkaları gerçeklere gözünü yumarak, insanları kandırmayı tercih etsinler, bunlar bizim asla ve asla tercihimiz olmayacaktır."TOPRAKLARIMIZIN YÜZDE 42'Sİ DEPREM BÖLGESİNDE"Üzerinde yaşadığımız bu Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi. İnsanlık bu coğrafyada gelişmiş. Cennet gibi bir vatana sahibiz ama bir taraftan da dezavantajlarımız var. Yerin altında hep fitne odakları bitmek bilmiyor hem de bu ülkenin bir gerçeği olarak depremsellik karşımızda duruyor. Bizim iki senede gücümüz yeter mi? Yeter Allah'a şükür. Yerin altından fışkıran FETÖ gibi, DHKPC gibi, IŞİD gibi, PKK gibi lanet örgütlere hamdolsun cumhurbaşkanımızın ve ekibinin dirayetli davranışları, tutumları sayesinde hep birlikte karşı çıkıyoruz, onları toprağın altına gömüyoruz. İnşallah çıkamayacaklar bir daha oradan. Topraklarımızın yüzde 42'si deprem bölgesinde. Nüfusumuzun da yüzde 65'i deprem bölgelerinde yaşıyor. Son 100 yıl içerisinde bu ülkede yaşanan 6 ve üzerindeki şiddetlerdeki depremleri sayısı 58. Ölen insan sayımız, şehit sayımız ise 83 bin."JAPONYA'DA YAŞAYANLAR DEPREMİ UMURSAMAMIŞ"Neden bu kadar çok şehit veriyoruz? Neden bu kadar çok insanımız rahmetlik oluyor? Halbuki başka ülkelerde bu kadar olmuyor. Bir tarihte Japonya'ya gitmiştik, Türkiye Cumhuriyeti'nin Japonya'da yaptırdığı camiye gidip cuma namazı kılmak istedik. Orada Bursalı bir hafız vardı. İlk geldiğinde 7'nin üzerinde bir deprem olduğunu ve çocuğuyla beraber dışarı çıktığını söyledi. Parkın ortasında gelen giden olmayınca utanıp eve döndüğünü söyledi. Ertesi gün camide yaptıklarını anlatınca herkes kendisine gülmüş. Japonya'ya yaşayanlar ise depremi umursamamış. Kardeşlerim demek ki deprem geldiğinde bir tehlike gibi kendimizi yere atmaktan vazgeçmeliyiz, ancak evlerimizi sağlam yaparsak. Deprem kuşağı üzerinde evler yapmazsak biz de böyle rahat ederiz yoksa her depremde canımız yanmaya devam eder" ifadelerini kullanmasının ardından hak sahiplerine tapuları teslim edildi