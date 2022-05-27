  • USD: 16,37 - 16,40
  • EURO: 17,51 - 17,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminat TURKEN'e gitti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kazandığı tazminatı Ensar Vakfı’na bağışlamıştı. Ensar Vakfı, Başkan Erdoğan’ın bağışladığı tazminatı TURKEN Vakfı’nın hesabına iletildiğini açıkladı.

Ekleme: 27.05.2022 - 13:40 Güncelleme: 27.05.2022 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminat TURKEN'e gitti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı Ensar Vakfı'na bağışlamıştı. Ensar Vakfı, Başkan Erdoğan'ın bağışladığı tazminatı TURKEN Vakfı'nın hesabına iletildiğini açıkladı.

Ensar Vakfı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından
açıklamada bulundu.

Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı hakkında paylaşımda bulunan Ensar Vakfı, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce Yargıtay'dan onanarak kesinleşen davalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı manevi tazminattan vakfımıza bağışladığı 75 bin TL TURKEN hesabına iletilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz' ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 'Bir süre önce Yargıtay'dan onanarak kesinleşen davalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen manevi tazminatlardan 150 bin TL, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Kılıçdaroğlu'nun haksız ithamlarla hedef aldığı Vakıflara bağışlanmıştır' ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ABD'de ve İngiltere'de birlikte kurdukları, ABD'ye ve İ̇ngiltere'ye gelen Türk öğrencilere baş̧ta konaklama ve burs olmak üzere imkanlar sağlayarak destek olmayı amaçlayan TURKEN Vakfı'nı hedef almış ve 'Belgeler elimizde, para akışlarının hepsi elimizde' iddiasında bulunmuştu.
Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO'ya terörle mücadele mesajı!
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan Şuşa'ya ziyaret
Rasim Ozan Kütahyalı: Ayşenur Arslan ve Uğur Dündar'ı hapse girmekten biz kurtardık
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanlar toprakla buluşuyor! Bakan Kurum açıkladı: Bir pist açık tutulacak
Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin sabıkası kabarık: Bağlantıları araştırılıyor
Fuar basan CHP'li belediyenin zabıtalarına büyük şok!
Merkez Bankası yılın birinci finansal raporunu açıkladı! Liralaşma hedefi vurgusu
Yunanistan, Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Yalan iftira diz boyu'
İYİ Partili isimden flaş cumhurbaşkanlığı çıkışı! ‘Yetkilerini referandumla alırız…’
Türkiye'nin harekat sinyali HDP'li Ebru Gübay'ı çıldırttı!
Halk TV'de sigara ve alkole gelen zam sonrası 'ne kadara içeriz' hesabı yaptılar!
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girdi!
Demokrasi ilk darbenin 62. yılı! Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki programa katılacak!
Manipülatif manşet: Namaza gidecek çocuklara verilecek bisiklet Cumhuriyet ve Sözcü'yü rahatsız etti
Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda flaş gelişme!
İstanbul'da şüpheli ölüm! Şebnem Köker'in ölümü planlı bir cinayet mi?
Bitexnova vurgununda 250 milyon TL buhar olmak üzere...
Rum televizyonunda katliam itirafı: 68 Türk'ü öldürdük mezarları bulunamaz
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal 'canlı bomba' çıkışı!
Karadeniz'deki renk değişiminin nedeni belli oldu!

Karadeniz'deki renk değişiminin nedeni belli oldu!

Elon Musk'a şok suçlamalar! Hissedarlar canını yakacak!

Elon Musk'a şok suçlamalar! Hissedarlar canını yakacak!

26 bin TL'lik yemek şoku! ABD'li turistin Yunanistan tatili kâbusa döndü

26 bin TL'lik yemek şoku! ABD'li turistin Yunanistan tatili kâbusa döndü

Küçük esnafa vergi muafiyeti

Küçük esnafa vergi muafiyeti

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Milli İHA'ların 'gözü' CATS için ASELSAN üretim kapasitesini artırıyor!

Milli İHA'ların 'gözü' CATS için ASELSAN üretim kapasitesini artırıyor!