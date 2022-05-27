Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminat TURKEN'e gitti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı Ensar Vakfı'na bağışlamıştı. Ensar Vakfı, Başkan Erdoğan'ın bağışladığı tazminatı TURKEN Vakfı'nın hesabına iletildiğini açıkladı.Ensar Vakfı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabındanaçıklamada bulundu.Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı hakkında paylaşımda bulunan Ensar Vakfı, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce Yargıtay'dan onanarak kesinleşen davalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı manevi tazminattan vakfımıza bağışladığı 75 bin TL TURKEN hesabına iletilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz' ifadelerine yer verdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 'Bir süre önce Yargıtay'dan onanarak kesinleşen davalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilen manevi tazminatlardan 150 bin TL, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Kılıçdaroğlu'nun haksız ithamlarla hedef aldığı Vakıflara bağışlanmıştır' ifadelerini kullanmıştı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ABD'de ve İngiltere'de birlikte kurdukları, ABD'ye ve İ̇ngiltere'ye gelen Türk öğrencilere baş̧ta konaklama ve burs olmak üzere imkanlar sağlayarak destek olmayı amaçlayan TURKEN Vakfı'nı hedef almış ve 'Belgeler elimizde, para akışlarının hepsi elimizde' iddiasında bulunmuştu.