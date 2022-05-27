Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından bakanların ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından bakanların ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.