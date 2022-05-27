Adana'da 'Sıfır Bir' oyuncusu sokak ortasında iki kişiyi vurdu!

Adana'da E.E.'yi ve arkadaşı O.K.'yi sokak ortasında bacaklarından vurarak yaralayan 22 yaşındaki M.Ç., yakalandı. 'Ağabeyime hata yaptığı için vurdum' dediği öğrenilen saldırgan tutuklandı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken saldırının azmettirici pozisyonunda olduğu ileri sürülen koca R.E., her yerde aranıyor. Bu arada M.Ç.'nin internet üzerinden yayınlanan 'Sıfır bir' adlı dizi de oynadığı öğrenildi.İKİSİNİ DE VURDUOlay, 25 Mayıs günü saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Ziyapaşa Caddesi'ndeki bir kafede çalışan E.E., iddiaya göre; bir süre önce eşi R.E. ile tartışmaya başladı. R.E.'nin mahalleden arkadaşı M.Ç., genç kadının çalıştığı kafeye geldi. M.Ç., genç kadını sokağa çağırıp tartışmaya başladı. Tartışmaya O.K.'de karışınca olay büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine M.Ç., tabancayla E.E. ve O.K.'yi ayağından vurdu.'ÇOCUKLARIMIN BABASI YAPTIRDI'Yaralılar kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç kadın gazetecilere saldırıyı 'Çocuklarımın babası yaptı' dedi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli M.Ç.'yi saklandığı adrese yaptığı baskında gözaltına aldı.Polis merkezine götürülen zanlı, 'Ağabeyime yanlış yaptığı için vurdum' dediği öğrenildi. M.Ç., tutuklanırken silahlı saldırıyı azmettirdiği öne sürülen R.E. her yerde aranıyor. Ayrıca M.Ç.'nin internet üzerinden yayınlanan 'Sıfır bir' adlı dizi de oynadığı öğrenildi.